제일헬스사이언스, '펭귄파스' 제일파프 쿨·핫·에어 홈플러스 입점

18일부터 판매

제일헬스사이언스는 ▲제일파프 쿨 ▲제일파프 핫 ▲제일파프 쿨에어맥스 3종 제품을 홈플러스에 입점시켰다고 18일 밝혔다.

편의점과 대형마트 등에 입점되어 판매 중인 '제일파프' 3종 제품은 이날부터 홈플러스에서 판매를 시작했다. 이번 유통 채널 확장은 소비자 접점 강화를 위한 전략으로 다양한 소비자층 공략이 가능할 것으로 기대된다.

제일파프는 1984년 처음 출시되어 40년 넘게 꾸준히 사랑받아온 제일헬스사이언스의 대표 브랜드다. 시원한 사용감과 부드러운 접착력으로 '펭귄파스'라는 애칭으로도 잘 알려져 있다. 특히 두툼한 냉습포 타입의 패치를 사용해 부착 즉시 피부에 청량감을 제공하며 근육통, 관절통, 어깨 결림, 허리 통증 등 다양한 증상 완화에 효과를 보인다.

또한 '제일파프 쿨·핫'은 별도 분리형 포장으로 구성돼 사용자가 원하는 크기로 쉽게 잘라 사용할 수 있어 활용도가 높다. 부착 부위의 상태에 따라 유연하게 사용할 수 있는 것이 장점이다.

'제일파프 쿨에어'는 분사식 진통소염제로 러닝 이외 스포츠 운동 이후 근육통 및 타박상, 삔 데 등 급성 통증에 빠른 효과를 기대할 수 있는 에어로솔 외용제이다. 기존 제품들과 달리 빠르게 통증을 완화할 뿐만 아니라 파스 특유의 냄새를 싫어하는 소비자도 부담 없이 사용할 수 있도록 복숭아향을 첨가해 소비자 편의성을 높였다.





제일헬스사이언스 관계자는 "제일파프는 오랜 시간 동안 소비자에게 신뢰받아온 브랜드인 만큼, 이번 홈플러스 입점을 통해 보다 많은 소비자가 우수한 제품력을 직접 체험할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 소비자의 사용 편의성을 고려한 제품 구성과 다양한 유통 채널 전략을 통해 파스 시장의 대표 브랜드로서 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

