금감원 비대위 "입법 대응TF 졸속, 운영 중단해야"…대규모 장외 시위 예정

금융감독원 노동조합원과 직원들이 지난 10일 서울 여의도 금감원 로비에서 금감원을 공공기관으로 지정하고, 금감원에서 금융소비자보호원을 분리하는 정부조직 개편안을 규탄하고 있다. 연합뉴스

금융감독원 비상대책위원회는 18일 "금감원 내 정부 조직개편 방안에 따른 입법 대응 태스크포스(TF)의 법안 검토 기간이 이틀 정도에 불과해 졸속으로 운영되고 있다"며 운영 중단을 촉구했다.

비대위는 이날 공개한 성명서에서 "금융감독체계 개편을 위해서는 금감위 설치법, 은행법 등 고쳐야 할 법안만 50여개, 고쳐야 할 조문은 9000개 이상이라고 알려져 있는데 이를 이틀이라는 짧은 시간 내에 검토한다는 것"이라고 주장했다.

이어 "금융소비자 보호 강화라는 명분을 내세우며 금융감독체계 개편을 추진하고 있지만 실상은 금융 개악을 위한 졸속 입법임을 자인하는 셈"이라고 비판했다.

비대위는 "금융소비자보호원 신설은 금융소비자 보호 기능을 심각하게 훼손하는 개악으로서 금감원 전체 직원의 의사에 정면으로 배치되는 것"이라며 "TF를 계속 운영한다면 허울뿐인 금융감독체계 개편에 동조하고 금융소비자 보호를 적극 포기하는 것"이라고 밝혔다.





한편 비대위는 이날 점심시간을 이용해 여의도 국회 건너편 한국산업은행 앞에서 집회도 한다. 금감원 직원 700명 이상이 집결하는 것으로 알려졌다. 금감원 직원들이 국회 인근으로 향하는 것은 지난 2008년 당시 금융감독기구 개정 반대 집회 이후 17년 만이다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

