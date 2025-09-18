용산국제업무지구 개발계획 변경안 서울시 심의 통과…스카이트레일은 부분 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도시개발구역 개발계획 변경안, 도계위 통과

업무복합존 45층 스카이트레일 수정 계획 반영

11월 실시계획인가 목표, 연내 기반시설 착공 추진

용산국제업무지구 도시개발구역 개발계획 변경안이 서울시 심의를 통과했다. 업무복합존 45층 높이에 1.1㎞로 연결해서 조성하려던 스카이트레일은 일부 필지에만 의무 설치하도록 기준을 완화했다.

서울시는 전날 제15차 도시계획위원회를 개최하고 용산국제업무지구 도시개발구역 지정·개발계획 변경(안)을 수정가결했다고 18일 밝혔다.

시는 지난 6월 용산구로부터 구역·개발계획 변경(안)과 실시계획(안)에 대한 결정 요청서를 제출받아 관련 행정절차를 추진했다. 이번 심의를 거쳐 실시계획인가와 착공을 위한 기반을 마련했다. 시는 오는 11월 중 실시계획인가를 목표로 하고 있다.

개발계획 변경안에서는 용산역을 중심으로 각 획지로 뻗어가는 보행자 네트워크를 구축하는 내용이 담겼다. 건축물 사이로 빛과 바람이 통하도록 획지 계획을 마련하고, 한강변으로 열린 녹지 체계를 구축한다. 지상 레벨에서 열린 공간을 충분히 확보해 이용자의 편의성과 환경 요소를 대폭 강화했다. 전반적으로 획지형태를 조정해 건축 배치가 수월해졌고 도로체계 보완을 통한 교통 흐름도 개선될 것으로 기대된다.

개발계획 변경안에는 스카이트레일을 국제업무존 1개 필지(A1)·업무복합존(B3·5~7·9) 일부 필지에만 설치하는 내용이 반영됐다. B5~B7 필지의 경우 스카이트레일 설치는 권장 사항이다. 용산역 뒷편 국토부 소유부지도 제척됐다. 당초 계획했던 전체 면적 49만4601㎡보다 3만8502㎡ 감소한 45만6609㎡로 변경됐다. '덮개공원'으로 건립하려던 공원은 '문화공원'으로 명칭을 바꿨다. 민간부지나 건축물 상부 인공지반에 조성하는 공원인 입체공원으로 조성하기로 했다.

당초 계획 대비 주택 공급 가구 수도 조정됐다. 기존 6000가구(아파트 3500가구·오피스텔 2500가구)를 공급할 계획이었으나 5350가구로 계획을 축소했다. 아파트는 3500가구를 공급하고, 일부를 임대주택(875가구)으로 공급할 계획이다. 오피스텔은 기존 계획(2500실)보다 줄이되 중대형 면적을 늘려 업무복합용지에 1850실을 건립한다.

용산국제업무지구 개발사업은 용산역 정비창 부지를 업무·주거·여가 기능이 융합된 '입체복합 수직도시'로 재탄생시키는 대규모 프로젝트다. 서울시는 용산국제업무지구를 아시아·태평양 비즈니스 거점으로 육성하기 위해 글로벌기업 유치에도 박차를 가할 계획이다. 정부와 함께 글로벌 기업 유치전략을 수립하고 글로벌기업 간담회, 포럼·국제컨퍼런스 등을 통해 해외 유수 기업의 투자를 독려할 예정이다.

서울시는 교통영향평가, 재해영향평가 등 관련 사전 행정절차가 마무리되는 대로 구역·개발계획 변경과 실시계획인가·고시 후 연내 기반시설 착공까지 차질 없이 추진해 나간다는 계획이다. 서울시와 사업시행자(코레일·SH)는 기반시설에 대한 설계 검토와 공사계획을 수립해 실시계획인가 직후 착공이 가능하도록 협력해왔다.





임창수 서울시 미래공간기획관은 "치열한 국제도시 간 경쟁에서 앞설 수 있도록 10년 이상 방치되어 온 용산정비창 부지 개발에 총력을 다할 예정"이라며 "용산국제업무지구를 혁신적 글로벌 비즈니스 허브로 조성하고 시민 누구나 이용하는 매력적인 도시공간으로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

