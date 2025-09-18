울산 울주군, 추석 맞아 임도 한시 개방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일부터 내달 13일까지 50개 노선 144㎞…성묘객 안전·편의 지원

울산 울주군이 추석 명절을 맞아 벌초와 성묘객의 편의를 위해 오는 22일부터 다음달 13일까지 지역 내 임도를 한시적으로 개방한다고 18일 전했다.

울주군 내 임도는 총 50개소, 연장 144.4㎞ 규모로, 군은 임도 관리 상황을 고려해 차량 통행에 지장이 없는 구간만 개방할 예정이다. 안전사고 우려가 있는 일부 노선은 제외된다.

군은 쾌적한 임도 환경 조성을 위해 48개 노선에 대한 풀베기 작업을 이미 완료하고, 주변 잡관목 제거, 노면 보수, 측구 정비 등 보완 작업도 병행해 통행에 지장이 없도록 관리하고 있다.





울주군 관계자는 "임도 개방에 앞서 통행객의 안전과 산림 보호를 위한 주의사항을 적극 홍보할 계획"이라며 "군민과 성묘객이 안전하고 즐거운 추석을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

울주군청.

