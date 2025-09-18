김앤장, 25일 AI기본법 하위법령 분석 세미나 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국법제연구원, 한국정보통신법학회 공동 세미나

김앤장 법률사무소가 오는 25일 종로구 크레센도빌딩에서 한국법제연구원, 한국정보통신법학회와 공동으로 '인공지능기본법 하위법령에 대한 분석과 평가' 세미나를 연다.

지난 해 12월 26일 국회 본회의를 통과한 인공지능 기본법은 EU에 이어 세계에서 두 번째로 제정된 포괄적인 인공지능 진흥 및 규제법이다. 지난 8일 관련 하위법령이 공개됐다. 인공지능 기본법의 하위법령은 위험관리, 이용자 보호, 딥페이크 등 여러 준수사항을 구체화하고 있다.

세미나 발제는 총 3개다. 먼저 한국법제연구원 AI법제팀장 정원준 박사가 하위 법령 전반에 관한 내용을 발표한다. 이후 "인공지능 기본법상 고영향 AI에 대한 하위법령의 분석과 평가", "인공지능 기본법상 투명성 의무, 조사 및 제재 관련 하위 법령의 분석과 평가"라는 주제로 김앤장 마경태, 김유진 변호사가 각각 발표한다.

발제 이후에는 이성엽 교수(한국정보통신법학회 회장)를 좌장으로 학계, 정부, 산업계, 법조계 등 다양한 전문가들이 참여하는 종합토론이 진행된다. 패널로는 ▲계인국 고려대학교 행정대학원 교수 ▲김경만 국장(과기정통부 인공지능기반정책관) ▲라기원 박사(한국법제연구원) ▲박선민 구글 코리아 총괄 ▲박소영 조사관(국회 입법조사처) ▲손지윤 네이버 전무 ▲이승민 성균관대학교 법학전문대학원 교수 ▲이정철 김앤장 외국변호사가 참여하여 인공지능 기본법 하위법령의 집행방향 및 향후 과제를 살펴 볼 예정이다.





이번 세미나를 기획한 이성엽 교수는 "그간 당국이 고심해 온 법령의 세부 내용과 현장 적용 방안을 심도 있게 논의하고 업계와 정책 당국 간의 이해도 깊게 할 수 있는 뜻 깊은 자리가 될 것이다"라고 말했다. 박민철 김앤장 변호사는 "기업 입장에서도 향후 법 시행에 발맞춰 각종 준수사항을 정비하는 데 참고가 되는 유익한 시간이 될 것"이라고 덧붙였다. 이번 세미나는 현장 세미나와 온라인(Zoom)으로 동시에 진행된다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr

