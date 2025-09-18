S-OIL發 주유소 혁신 이뤄진다… AI·빅데이터 활용 판매분석 시스템 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

데이터가 경쟁력, AI기반 운영 효율화 기대

AI와 빅데이터를 활용한 'S-OIL발(發)' 주유소 경영혁신이 이뤄지고 있다.

S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 국내 최초로 인공지능(AI)과 빅데이터 기반 주유소 판매 분석 시스템 '마스'(MAAS, MarketAnalysis Automation System)를 도입했다고 18일 알렸다.

'마스' 시스템은 주유소 운영에 필요한 데이터를 한눈에 분석해 전략을 제시하는 통합 솔루션으로 유가 변동성과 치열한 가격 경쟁 속에서 어려움을 겪는 업계에 새로운 돌파구가 될 것으로 기대된다.

운영자의 경험과 직관에 의존해온 기존 주유소 운영방식이 '혁명'을 일으킬 셈이다. S-OIL 주유소 판매 분석 시스템 도입을 통해 데이터 기반으로 한 합리적인 의사결정이 가능해지고 보다 효율적인 관리 환경을 구축할 수 있게 됐다.

S-OIL의 주유소 판매 분석 시스템은 주유소 수익성을 높이기 위한 실질적인 해법을 제시한다. 인근 주유소의 가격 분석, 고객 유입과 유출 흐름 분석, 경쟁 환경 분석 등을 비교분석해 가격 경쟁력을 진단하고 적정 소비자 판매가를 제시한다.

또 고객 데이터 분석 기능을 활용하면 방문 주기, 시간대, 주유량 등 다양한 정보를 세분화해 고객 맞춤형 마케팅 전략을 수립할 수 있다. 여기에 더해 지역, 상권별 성장성 분석 기능은 주유소 경쟁력 강화뿐 아니라 신규 주유소 입점 검토에도 도움이 되는 유용한 인사이트를 제공한다.

지난 6월 최초로 시스템을 도입한 이후 3개월 만에 현장에서 긍정적인 변화가 나타나고 있다. 한 주유소 운영자는 "급변하는 유가와 주유소 경쟁 심화로 어려움이 많았지만 이 시스템을 통해 판매 증대와 가격 책정에 대한 솔루션을 제시받아 전략 수립에 큰 도움이 된다"고 말했다.

S-OIL 내부 영업 현장에서도 효과를 실감하고 있다. 실시간 판매량·상권·고객 데이터를 기반으로 거래처별 최적 제안을 제공해 신뢰도를 높이고 대응 속도도 크게 향상됐다.

S-OIL은 '마스' 시스템을 단순한 영업 지원 도구가 아닌 업계 전반의 영업 환경을 혁신하는 데이터 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이다. 이를 위해 현장의 의견을 적극 반영해 데이터 정합성을 높일 방침이다. 분석 알고리즘을 꾸준히 고도화해 시스템의 완성도를 높인다는 뜻이다.





'마스' 시스템은 향후 개별 주유소의 경쟁력 강화는 물론 지역 단위 시장 분석, 신규 주유소 입지 전략 수립까지 폭넓게 활용할 전망이다.

S-OIL 주유소

