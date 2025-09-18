S-OIL, 울산 닥터카 운영 지원금·이웃사랑 성금 2억 5500만원 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

S-OIL(대표: 안와르알 히즈아지)은 18일 오후 울산시청에서 울산대학교병원과 울산사회복지공동모금회에 '닥터카' 운영 지원금과 이웃사랑 성금 총 2억 5500만원을 전달했다.

박봉수 에쓰-오일 사장은 18일 울산시청에서 김두겸 시장이 참석한 가운데 S-OIL울산복지재단 성금(1억 5500만원)과 S-OIL 닥터카 운영 후원금(1억원)을 전영도 울산사회복지공동모금회 회장, 한명월 울산대병원 진료부원장에게 전달하고 기념 촬영을 하고 있다. S-OIL 제공

이날 전달식에는 김두겸 울산시장, 박봉수 S-OIL 운영총괄 사장, 함명월 울산대학교병원 진료부원장, 전영도 울산사회복지공동모금회장이 참석했으며, S-OIL은 울산대학교병원에 '닥터카' 운영비 1억원을, 울산사회복지공동모금회에 이웃사랑성금 1억 5500만원을 각각 전달했다.

'닥터카'는 외상 전문의와 간호사가 직접 탑승해 환자를 처치하며 이송하는 특수 구급차로, 중증외상환자의 사망률을 획기적으로 낮출 수 있는 시스템이다.

이번 지원으로 울산 시민들의 골든 타임 확보와 응급의료 서비스 향상에 기여할 것으로 기대된다. 또 이웃사랑성금은 울산 지역 저소득층을 위한 쌀 지원 1억원과 장애인 단체와 시설 지원 5500만원에 사용될 예정이다.

울산권역 '닥터카'는 지난 2017년 9월부터 울산대학교병원에서 시범 운영하다 2019년 초 운영비 부족으로 한때 중단됐으나, 2019년 4월 S-OIL의 지역 사회공헌사업의 일환으로 울산시민들의 생명과 직결된 닥터카의 지속적 운영을 돕기 위해 1억원을 후원하며 운영이 재개됐다.

현재 울산대학교병원 권역외상센터는 외상 전담의 10명과 간호인력 10명이 참여해 닥터카를 운영하며, 울산지역의 소중한 생명을 구하고 있다.

박봉수 S-OIL 운영총괄 사장은 "S-OIL은 나눔이라는 핵심 가치를 바탕으로 울산 지역의 어려운 이웃을 지원하고 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회발전에 기여하고 있다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 발전하고 상생할 수 있는 기업이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





S-OIL은 취약계층 후원, 시민 선행 시상, 소방관·해경유족 지원 등 국민과 지역사회를 위한 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 이어가고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

