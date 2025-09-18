수련병원 지정 지방의료원 23곳 중 19곳 전공의 '0명'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김윤 의원, 전국 의료원 35곳 16곳 의사 정원 미달

전공의 수련을 맡고 있는 지방의료원 23곳 가운데 19곳에 전공의가 한 명도 없는 것으로 드러났다. 또 전체 지방의료원 35곳 중 16곳이 의사 정원을 채우지 못하면서 지역의료 붕괴는 더욱 악화할 것으로 우려됐다.

18일 국회 보건복지위원회 소속 김윤 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출받은 '2024년 전국 지방의료원 의사직 정원 및 현원' 자료를 분석한 결과, 지난해 전국 35개 지방의료원 중 정원을 못 채운 지방의료원이 16곳에 달하는 것으로 나타났다.

특히 서울의료원(67.7%)과 대구의료원(72.7%) 등 대도시 거점 의료원조차 정원이 크게 부족했고, 성남시의료원은 충원율이 55.6%로 전국 최저 수준을 기록했다.

전공의 수련병원으로 지정된 지방의료원 23곳의 전공의 정원도 2023년 143명에서 2024년 29명으로 80%가량 급감했다. 전공의가 단 한명도 없는 지방의료원은 2023년 12월 기준 8곳에서 2024년엔 19곳으로 2배 이상 늘었다.

병원별로 보면 서울의료원의 전공의는 83명에서 12명으로 급감했고, 부산광역시의료원도 20명에서 10명으로 절반 수준에 그쳤다.

김윤 의원은 "지방의료원의 수련 기능 붕괴에 이어 의사 인력 부족 문제가 심각하다"며 "지방의료원이 수익성이 낮은 진료를 제공하면서 발생하는 '착한 적자'를 개별 병원의 책임으로 떠넘기다 보니 인건비 지급이 어려운 상황에 내몰려 인력 유입은 막히고 확보된 인력마저 오래 버티기 힘든 악순환이 반복되고 있다"고 지적했다.





김 의원은 이어 "이제는 개별 의료기관이 따로 전공의를 모집하는 방식으로는 한계가 분명한 만큼 지역 내 의료기관이 전공의를 공동 수련할 수 있는 체계를 만들어야 교육과 수련의 질을 보장하고 인력 확보의 기반을 마련할 수 있을 것"이라고 강조했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

