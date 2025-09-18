최초 한글 성경 국립중앙도서관에 기증...'강순애 문고' 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강순애 한성대 명예교수, 고문헌 324책 기증

최초 한글 성경 등 종교 서적 다수

'강순애 문고' 설치, 10월부터 열람 가능

국립중앙도서관은 강순애 한성대학교 명예교수로부터 최초의 한글 번역 기독교 성서 등 고문헌 324책을 기증받아 '강순애 문고'를 설치한다고 18일 밝혔다. 기증식은 오는 22일 오전 11시 본관 5층 고문헌실에서 열린다.

최초 한글 성서본인_'예수성교 요한내복음전서'. 국립중앙도서관 제공

AD

'강순애 문고'에는 희귀 기독교 문헌을 비롯해 수업용으로 활용된 고문서, 목활자와 인쇄 도구 등 324책이 포함됐다. 이 중 '예수셩교 요안내복음젼셔'는 1882년 중국 심양 문광서원에서 간행된 최초의 한글 번역 기독교 성서로, 스코틀랜드 선교사인 존 로스와 존 매킨타이어가 조선인 이응찬, 백홍준, 서상륜 등과 함께 번역했다. 국내서 찾아보기 어려운 희귀한 자료로 평가받는다. 이밖에 '누가복음', '주교요지' 등 희귀 고문헌과 조선 후기에 사용된 목활자, 책 표지 문양에 쓰인 능화판도 포함됐다.

강순애 명예교수는 국립중앙도서관과 국회도서관에서 근무하며 실무 경험을 쌓았고, 대학에서 문헌정보학을 강의하며 고문헌 발굴과 연구를 이어왔다.

강순애 교수는 "그동안 모은 고문헌을 연구자에게 제공하는 것이 최선의 선택이라 생각했다"며 "앞으로 이용자의 한 사람으로서 내가 수집한 문헌을 다시 만날 수 있게 돼 기쁘다"고 소감을 전했다.

현혜원 국립중앙도서관 고문헌과장은 "강순애 교수가 오랜 기간 수집한 희귀 고문헌을 국립중앙도서관에 기증해 국민 누구나 열람할 수 있게 한 점에서 의미가 크다"며 "보존처리와 디지털화를 통해 국민들이 활용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





AD

'강순애 문고' 자료는 오는 10월부터 국립중앙도서관 본관 5층 고문헌실에서 열람할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>