중진공, AI 혁신기업 대상 ‘찾아가는 중진공’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 글로벌 경쟁력 강화 위해

중소기업 현장 애로사항 청취

중소벤처기업진흥공단은 18일 서울 강남구에 소재한 어메스에서 인공지능(AI) 기업의 혁신성장과 도약을 위한 '찾아가는 중진공' 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 청년창업사관학교 출신의 AI 기반 보험청구 솔루션 개발 기업 어메스를 방문해, 기업가정신으로 시장을 개척하는 AI 혁신 스타트업을 격려하고 현장 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

중진공

AD

간담회에서는 ▲'테크서비스 수출바우처' 등 AI 관련 중진공 주요 사업 안내 ▲애로 및 건의사항 청취 ▲글로벌 선도기업으로 성장하기 위한 지원방안 논의 등이 이뤄졌다.

이날 참석 기업들은 기술성·사업성 평가 기반의 정책자금 융자지원 확대, AI 산업 경쟁력 강화를 위한 그래픽처리장치(GPU) 인프라 확충, 수출바우처 지원 확대 등 구체적인 제도개선을 요청했다. 중진공은 현장 의견을 수렴해 향후 지원사업 개편과 신규사업 발굴에 적극 반영할 예정이다.





AD

강석진 중진공 이사장은 "AI 주도권 확보를 위해 세계 각국이 치열하게 경쟁하는 가운데, 국내 AI 혁신기업의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며, "중진공은 실효성 있는 정책 지원을 통해 우리 기업들이 글로벌 경쟁에서 선도적 위치를 차지할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>