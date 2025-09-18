태백시, 가뭄 대응 총력…광동댐 수위 확보·긴급공사 추진

강원도 태백시(시장 이상호)는 지난 3일 광동댐 현장점검 이후 가뭄에 대비해 광동댐 수위 확보와 하천유지수량 보전을 위한 긴급공사를 추진하며 선제적 대응에 나섰다.
시는 가뭄 '관심' 단계에서부터 귀네미마을 입구~천포교 약 500m 구간의 골지천 하천유지수량 보전 공사를 실시해 지하수로 유실되는 구간을 보강하고 하천 유지수량을 안정적으로 확보했다. 해당 공사는 9월 10일부터 16일까지 진행됐다.
아울러 9월 말까지 천포교~광동댐 구간에 저류시설을 설치하고 양수기를 이용해 원수를 광동댐으로 공급하는 공사도 계획대로 추진 중이다.
시는 현재 광동댐 저수율이 '관심' 단계에서 '주의' 단계로 격상된 상황에 맞춰 단계별 절수 종합대책을 시행하고 있으며, 전 시민에게 물 절약 캠페인 참여를 적극 독려하고 있다.
이상호 태백시장은 "가뭄 상황에는 선제적 대응이 무엇보다 중요하다"며 "관심 단계부터 추진한 대응 조치를 바탕으로 시민들이 안심하고 일상생활을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다. 아울러 물 절약에도 적극 동참해 달라"고 당부했다.
지금 뜨는 뉴스
한편, 태백시는 단기적 대응을 넘어 기후변화로 인한 가뭄에 대비하기 위한 중장기 수자원 관리 계획도 마련할 방침이다.
태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>