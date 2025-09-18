양구군, 2025년 대한민국 책 읽는 지자체 대상 수상 영예

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평생학습도시 구축·전 세대 아우르는 독서문화 확산 성과 인정

강원도 양구군은 18일 (사)국민독서문화진흥회가 주최하고, 국회-문화체육관광위원회가 후원하는 '제10회 대한민국 책 읽는 지자체 대상'을 수상했다.

양구군청 전경.

'대한민국 책 읽는 지자체 상'은 (사)국민독서문화진흥회가 2016년부터 시행해 온 상으로, 독서문화 진흥과 책 읽는 대한민국 발전에 기여한 우수 지방자치단체에 수여된다.

양구군은 '평생학습도시 구축'이라는 비전 아래 주민, 군장병, 공무원을 아우르는 독서문화 진흥을 위한 사업을 꾸준히 추진해 왔다. 온라인 독서경진대회를 통해 주민들의 참여를 독려하고, 가족 단위 독서 문화를 조성해왔다.

특히 육군 제21보병사단 장병을 대상으로 운영한 독서경영대학은 분야별 전문가 초청 강연 및 독서 코칭을 통해 장병들의 자기계발과 말하기·글쓰기 능력을 함양하는 기회를 제공하였다. 공무원 대상 독서통신교육은 자기주도적 독서 습관을 정착시키고 직장 내 독서문화 확산에 기여하였다.

또한 어린이와 청소년을 위한 독서캠프, 어르신 대상 문해교육 프로그램 등 생애주기별 맞춤형 독서 정책을 수행해왔고, 군민 누구나 일상에서 책을 접할 수 있도록 독서환경 인프라를 확충하기 위해 군립도서관 건립 사업을 추진 중이다. 이러한 노력이 전 세대를 아우르는 독서 문화 생태계 조성으로 이어져 높은 평가를 받았다.

박인숙 평생교육과장은 "이번 수상은 양구군민 모두가 함께 만들어낸 성과이자, 책을 통해 성장하려는 열정이 있었기에 가능했다"며, "앞으로도 도서관을 중심으로 한 독서 인프라 확충과 다양한 독서문화 진흥 프로그램 운영을 통해 양구군을 '책 읽는 행복 공동체'로 발전시켜 나가겠다"고 소감을 밝혔다.





양구군은 이번 수상을 계기로 군민과 장병, 공무원이 함께 성장하는 독서공동체를 더욱 활성화하고 책 읽는 문화를 통해 지속가능한 평생학습도시로 발전해 나갈 계획이다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

