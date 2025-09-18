국방부, 방첩사 소속 장성급 장교 3명 추가 직무정지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국군 방첩사령부 소속 장성급 장교 3명이 추가로 직무 정지 됐다.

국방부는 18일부로 임삼묵 2처장 등 방첩사 소속 장성급 장교 3명의 직무정지를 위한 분리파견을 단행했다고 밝혔다.





국방부는 "비상계엄 관련 객관적 사실 확인과 조직의 조기 안정을 위한 것"이라고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

