[오늘의신상]혈당 낮춘 냉동밥…롯데웰푸드, '식사이론 잡곡주먹밥'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현미, 보리, 찹쌀 등 잡곡 3종 비율 배합

건강 냉동 주먹밥 시장 진출, 카테고리 확장



롯데웰푸드는 '식사이론 잡곡주먹밥' 2종을 출시했다고 18일 밝혔다. '식사이론 잡곡주먹밥'은 젊은층을 중심으로 확산되고 있는 '저속노화(Slow Aging)' 트렌드에 맞춰 혈당지수(GI)가 낮은 잡곡을 활용한 냉동 주먹밥이다.

식사이론 잡곡주먹밥 2종. [사진=롯데웰푸드 제공]

AD

'건강 냉동 주먹밥'은 최근 냉동밥 시장에서 가장 눈에 띄는 성장세를 보이고 있는 카테고리다. 고물가 흐름 속 집밥에 대한 수요와 도시락을 챙겨 다니는 '밀프렙족(미리 식사를 준비하는 사람)'의 증가가 맞물리며 인기를 끌고 있다.

'식사이론 잡곡주먹밥'은 고온으로 구워내 겉은 누룽지처럼 노릇하지만, 속은 갓 지은 밥처럼 고슬고슬해 살아있는 밥알이 특징이다. D-소비톨액, 아스파탐, 아세설팜칼륨, 수용성안나토 등을 첨가하지 않았다. 제품은 하나씩 꺼내 먹을 수 있도록 개별 포장했다. 또한 주먹밥 1개 기준 전자레인지에 2분만 조리하면 돼 간편하다.

제품은 참치마요와 차돌김치 등 2종으로 구성됐다. '식사이론 참치마요 잡곡주먹밥'은 담백한 참치살에 식물성 마요네즈를 더한 참치마요로 속을 채웠다. '식사이론 차돌김치 잡곡주먹밥'은 잘 익은 김치를 볶아서 만든 김치밥에 차돌박이를 잘게 다져 넣었다.

롯데웰푸드는 '쉽고 간편하게 즐기는 맛있는 건강'이라는 슬로건을 기반으로 '식사이론' 브랜드 정체성을 구축해 나가고 있다. 지난 4월에는 중소벤처기업부 지원 하에 소상공인시장진흥공단, 백년가게협동조합연합회와 '백년소상공인 브랜드화 및 판로지원을 위한 상생협약'을 체결한 바 있다. 업무협약에 따라 올해 '식사이론'과 '백년가게'의 공동 브랜드를 론칭하고, '백년가게' 메뉴를 가정간편식(HMR), 즉석섭취식품, 밀키트 등으로 상품화해 순차적으로 출시할 계획이다.





AD

롯데웰푸드 관계자는 "저속노화 트렌드 속 식습관과 생활 방식 전반을 바꾸려는 소비자들의 움직임을 발견하고 식사이론 잡곡주먹밥 2종을 선보이게 됐다"며, "앞으로도 식사이론은 간편식 시장의 대표 헬스·웰니스 브랜드로서 3040세대의 집밥에 대한 고민을 덜어줄 수 있는 다양한 카테고리의 간편식 제품을 선보일 예정"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>