"데이터에 AI 더한 티맵, 통합 모빌리티 플랫폼으로"

이동 데이터에 AI 결합…통합 모빌리티 플랫폼으로

데이터 서비스 제휴도 확대 예정

티맵에 에이닷 탑재…대화하듯 자연스러운 길안내도

티맵(TMAP)을 운영하는 티맵모빌리티가 이동 데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 통합 모빌리티 플랫폼으로 진화하겠다는 포부를 밝혔다. 지도와 교통정보 등 데이터를 활용한 제휴를 넓히는 동시에 AI 에이전트를 적용해 대화형 모빌리티 서비스로 확장하겠다는 계획이다.

티맵모빌리티는 18일 오전 서울 중구 SK텔레콤 기자실에서 기자회견을 열고 이 같은 계획을 밝혔다. 티맵모빌리티는 데이터 중심으로 사업을 전환한 뒤 올해 2분기 기준 전년 동기 대비 49.3% 수준의 성장률을 나타냈다. 지난 2분기에는 창사 이래 첫 분기 상각 전 영업이익(EBITDA) 흑자를 달성한 바 있다.

박서하 티맵모빌리티 D&I(데이터&이노베이션) 담당이 18일 오전 진행된 기자간담회에서 발표하고 있다. 티맵모빌리티 제공

티맵모빌리티는 향후 누적 74억건 이상의 이동 데이터를 AI와 결합해 AI 기반 통합모빌리티 플랫폼으로 확장해 나가겠다는 계획을 밝혔다. 지도, 도로망, 교통 패턴, 배송 등 티맵의 데이터는 물류, 에너지, 금융 등 다양한 산업에서 쓰이고 있다. 택배업체의 배송지 최적화나 열차 혼잡도 예측 등 서비스가 티맵의 데이터를 활용해 만들어졌다. 티맵모빌리티는 축적된 데이터를 토대로 분석 서비스 제휴도 확대해 나갈 계획이다.

운전 점수와 보험할인 혜택을 연계한 '카라이프'는 보험 할인율을 최대 28.6%로 늘렸다. 전년 동기 대비 매출 성장률은 1분기 49%, 2분기 35%를 기록했다. 지난해 선보인 맞춤형 장소 추천 서비스 '어디갈까'는 올해 1분기까지 누적 3000만명의 방문 수를 기록했다. 누적 탑재 차량 100만대를 앞두고 있는 차량용 인포테인먼트 시스템 '티맵 오토'는 올해 2분기 전년 동기 대비 82%의 성장을 달성했다.

박서하 티맵모빌리티 D&I(데이터&이노베이션) 담당은 "티맵모빌리티는 이동 데이터를 AI 에이전트와 결합해 개인화·추천 중심의 통합 모빌리티 플랫폼으로 발전시키고 있다"면서 "이동 전 과정에서 새로운 경험을 제공함과 동시에 데이터 사업의 확장성과 지속가능성을 한층 강화할 예정"이라고 전했다.

대화형 모빌리티 AI로 진화하겠다는 목표도 제시했다. 구체적으로 ▲AI 장소 검색 경험 강화 ▲거대언어모델(LLM) 기반 AI 에이전트 탑재 ▲통합 AI 모빌리티 서비스가 추가된다. 티맵의 검색, 장소 상세, 어디갈까 서비스를 연계한 AI 장소 탐색도 강화한다. 지난 7월 선보인 AI 해시태그 리뷰 서비스에 이어 AI 리뷰 요약 서비스도 선보일 예정이다.

음성안내에는 SK텔레콤의 AI 서비스 '에이닷'을 적용해 이용자의 대화 맥락을 이해하고 반응하도록 했다. 기존 티맵에는 음성안내 시스템 '누구(NUGU)'가 탑재됐는데, 이를 에이닷으로 대체하는 것이다. 이번 개편으로 ▲경유지 포함 경로 요청 ▲자주 찾는 장소 기반 개인화 안내 ▲테마별 장소 추천 ▲교통·생활정보 안내 등이 추가됐다.

운전자가 "근처 주유소 들렀다 집에 가자"라고 말하면 목적지인 '집'과 경유지인 '주유소'를 함께 인식해 최적의 경로를 안내하고, 운전자가 목적지를 부정확하게 말해도 에이닷이 스스로 교정해 원하는 목적지를 제안한다. "주차 가능한 카페 찾아줘"나 "분위기 좋은 식당 가자"처럼 조건이나 테마 맞춤형 검색도 가능하다.





티맵모빌리티는 티맵에 채팅 에이전트를 탑재할 예정이라는 계획도 밝혔다. 전창근 티맵모빌리티 최고제품책임자(CPO)는 "AI 음성 에이전트를 기반으로 2026년에는 티맵 내에 챗 에이전트를 탑재할 예정이고, 티맵 오토에도 에이전트를 탑재할 계획"이라며 "AI 에이전트들이 개별 작동하는 게 아니라 유저들의 이용 데이터를 연동해 서로 연결된 하나의 에이전트의 경험을 제공하는 것이 특징"이라고 설명했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

