전남도 "김 양식 적기에 채묘하세요"

곱창김 9월말 10월초 예상

일반김 10월 초·중순 이후

전라남도해양수산과학원은 최근 수온 분석을 바탕으로 2026년도 김 채묘 적기로 잇바디돌김(곱창김)은 9월 말~10월 초, 모무늬돌김과 일반김(방사무늬김)은 10월 초~중순 이후가 될 것으로 예측했다.

올해 전남해역 수온은 6월까지는 평년 및 전년과 비슷하거나 낮은 수준을 유지했다. 7월부터 다소 높은 수온을 보였다가 최근에는 일시적인 하강 추세를 보이는 등 수온 변동이 불규칙하게 이어져 채묘 적기 판단을 위한 지속적인 관찰이 필요한 상황이다.

이에따라 전남해양수산과학원은 최근 수온 변화 자료를 종합적으로 고려할 때 올해 김 채묘 시기는 지난해와 유사할 것으로 예상된다고 밝혔다.

잇바디돌김의 지역별 채묘 적기는 해남은 28일 이후, 진도는 29일 이후, 영광·함평은 10월 1일 이후, 완도는 10월 2일 이후, 장흥은 10월 3일 이후, 목포·신안·무안은 10월 5일 이후다.

모무늬돌김과 일반 김은 고흥·진도는 10월 5일 이후, 장흥·해남은 10월 7일 이후, 완도·강진은 10월 8일 이후, 목포·신안·무안은 10월 12일 이후로 예상했다.

전남해양수산과학원은 어업인이 적기에 채묘할 수 있도록 수온, 영양염 분석을 통한 어장환경을 주시하고 있다. '김 채묘 상담실'을 지역별로 운영해 패각 사상체 성숙도 점검, 현장 예찰 등을 지속해서 실시해 기술지원도 강화하고 있다. 또한 어업인들이 현장의 수온 상태를 확인할 수 있도록, '전남바다알리미' 누리집을 통해 실시간 수온 정보를 제공한다.





김충남 전남도 해양수산과학원장은 "김 채묘는 양식의 성패를 좌우하는 중요한 시기로, 정확한 수온 확인과 적정 시기 판단이 매우 중요하다"며"적기에 채묘할 수 있도록 기술지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

