희망친구 기아대책, 긴급구호 캠페인 '레디, 고' 전개

희망친구 기아대책(회장 최창남)은 예고 없이 발생하는 재난·재해에 신속히 대응하고 피해 이웃을 지원하기 위한 긴급구호 캠페인 '레디, 고(READY, GO)'를 전개한다고 18일 밝혔다.

이번 캠페인은 러닝을 모티브로 '준비(Ready)'와 '즉각 대응(Go)'의 의미를 담아 기획됐다. 신발끈을 단단히 묶고 위기 현장으로 가장 먼저 달려간다는 설정을 통해 누구나 긴급구호 활동에 동참할 수 있다는 메시지를 전한다.

캠페인을 통해 마련된 후원금은 예기치 못한 재난 발생 시 신속하게 투입돼 긴급구호 활동에 사용된다. 주로 식량 키트, 위생 키트, 임시 쉘터 등 생존에 필수적인 구호 물품을 중심으로 활용되며 단순 물자 제공이 아닌, 이재민 수요 기반의 맞춤형 지원 체계를 통해 피해 이웃의 생존과 빠른 일상 회복을 돕는다.





캠페인 참여자 전원에게는 재난 앞에서 이웃을 향해 나아가는 '첫걸음'의 의미를 담고 있는 '슈레이스 2종 패키지'가 제공된다. 패키지는 화이트·그린 두 가지 색상의 슈레이스와 키링용 고리, 감사카드로 구성됐다. 캠페인 참여 및 자세한 내용은 기아대책 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 이번 캠페인에는 윤도현 기아대책 홍보대사가 영상의 내레이션을 맡으며, 캠페인에 함께했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

