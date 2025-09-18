"처음처럼으로 환승하세요"…논현 영동시장 지하철역 '눈길'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데칠성 '처음처럼 논현 영동시장' 팝업

환승 지하철역 콘셉트…내달 2일까지 운영

롯데칠성음료가 다음 달 2일까지 2주간 서울 논현 영동시장에서 '처음처럼 논현 영동시장' 팝업 스토어를 운영한다고 18일 밝혔다.

'처음처럼으로 환승하세요'란 지하철역 콘셉트로 기획된 이번 팝업스토어는 논현 영동시장을 방문한 소비자들이 호기심을 갖고 자연스럽게 방문할 수 있도록 지하철 출입구 형태의 입구와 '처음처럼'의 주원료인 암반수 체험 공간, 기념 촬영을 위한 처음처럼 대형 구조물 등으로 이뤄졌다.

또한 팝업스토어를 방문한 고객에게 간단한 질문을 통해 '부드러움 라인', '100% 암반수 라인', '정통 소주 라인', '처음처럼 라인'과 같이 4가지 콘셉트로 묶인 논현 영동시장 상권의 주요 맛집을 추천하는 콘텐츠도 운영할 예정이며, 지하철 역무원으로 분장한 행사 인원들이 '더 부드러워진 처음처럼으로 환승하세요'라는 메시지를 전할 계획이다.





롯데칠성음료 관계자는 "본격적인 소주 성수기로 접어드는 가을을 맞아 알코올 도수 16도로 리뉴얼한 '처음처럼'을 적극적으로 알리고자 팝업 스토어를 기획하게 됐다"며 "앞으로도 '처음처럼'은 다양한 상권에서 100% 암반수, 부드러운 목 넘김 등 더 부드러워진 '처음처럼'의 차별적인 핵심 가치를 강조하는 적극적인 마케팅을 진행할 계획"이라고 말했다.





