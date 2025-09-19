쇼골프 신멤버스, 골프 운영의 새로운 해법

골프업계 적신호 회원권 리스크 우려

신멤버스 합리적인 비용 필드 이용

안정성, 편리성, 투명성 새 대안 부상

기업들의 골프 운영 방식이 변화하고 있다. 과거에는 단순히 골프장 회원권을 보유해 접대와 내부 행사를 준비했지만, 최근에는 원하는 일정에 골프장 예약을 확보하기 어려워졌다. 실제 일정에 맞춘 기업 부킹 편의성과 투명한 운영 효율성이 새로운 기준으로 자리 잡고 있다.

국내 최대 골프 통합 플랫폼 쇼골프가 운영하는 신멤버스가 주목받고 있다. 특정 골프장 회원권에 의존하지 않고, 전국 주요 골프장을 대상으로 예약을 지원하는 멤버십이다. 기업은 성수기에도 필요한 날짜에 맞춰 다양한 대체 골프장을 확인할 수 있다. 라운드 일정 조율이 한층 수월해졌고, 기업 부킹 서비스의 효율성이 높아졌다.

AD

현장에서도 만족도가 높다. 수도권에 본사를 둔 한 대기업 총무팀 관계자는 "예전에는 골프장 회원권이 있어도 원하는 날짜에 예약을 하지 못해 접대 일정이 틀어지는 경우가 많았다"며 "신멤버스는 필요한 일정을 전달하면 대체 가능한 골프장을 제안해 주고, 기업 부킹을 통한 선택 폭도 넓어 훨씬 효율적이다"고 말했다.

또 다른 IT기업 담당자는 "골프장 예약 과정에서 가장 어려웠던 부분이 복잡한 확인 절차와 비용 정산 문제였다"라면서 "신멤버스는 예약 안내부터 정산까지 시스템으로 일괄 관리되다 보니 투명성이 확보되고, 행정 부담도 크게 줄었다"라고 밝혔다.





AD

신멤버스는 유사 회원권 위험 요소를 예방하기 위해 투명한 서비스 구조와 명확한 비용 체계를 기반으로 운영된다. 예약과 정산 과정을 시스템에서 실시간 확인할 수 있어 기업들이 안심하고 이용할 수 있다. 불법적인 유사 회원권으로 인한 피해 우려를 줄이는 안전한 대안으로 급부상하고 있다. 신멤버스는 앞으로도 기업 부킹 패키지와 제휴 프로그램을 확대해 단순한 골프장 예약을 넘어 기업의 전략적 파트너로 자리매김할 계획이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>