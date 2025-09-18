AIA생명, '비대면 이상금융거래탐지시스템' 고도화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AIA생명이 비대면 이상금융거래탐지시스템(Non-contact Financial Fraud Detection System·NCFFDS) 고도화를 통해 자사 고객들의 안전한 비대면 금융거래를 위한 환경을 한층 더 강화했다고 18일 밝혔다.

'비대면 이상금융거래탐지시스템'은 비대면 거래 환경에서 발생하는 이상 징후를 실시간으로 탐지하고 추가 인증, 거래 차단, 사고 판정까지의 전 과정을 수행하는 고객 자산 보호 시스템을 뜻한다.

AIA생명은 이번 고도화를 통해 금융사고 유형별로 파악한 기존 시나리오와 더불어 지능화되고 있는 외부 위협에 대응하기 위한 신규 시나리오를 추가했다. 이로써 AIA생명은 ARS와 자사의 보험 관리 서비스 애플리케이션인 AIA+를 통해 자사 고객 이름으로 요청된 거래에 대해 보다 효과적이고 정확하게 문제 상황 및 요인을 파악할 수 있게 됐다.

AIA생명은 이번 고도화를 계기로 고객들의 비대면 채널별 이상 금융거래에 대한 행동패턴도 폭넓게 분석할 수 있게 됐다. 신속한 상황별 고객 응대는 물론 향후 당국의 정책 변화에도 즉각적으로 대처할 수 있게 됐다.





신혜숙 AIA생명 소비자보호본부장은 "이번 고도화를 통해 비대면 거래 과정에서도 한층 더 안전하게 고객의 금융자산을 보호할 수 있게 됐다"며 "갈수록 지능화되는 금융사기에 대비해 보다 신속하고 즉각적으로 대응할 수 있는 통합 대응 체계를 갖춘 만큼 소비자 권익 보호를 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 전했다.





