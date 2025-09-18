원주시, 산업단지 운영협의회 회장단과 간담회…상생발전 도모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업단지 현장 목소리 청취…지원 방안 모색

강원도 원주시는 지난 17일 관내 산업단지 운영협의회 회장단과 간담회를 가졌다.

원강수 원주시장이 지난 17일 관내 산업단지 운영협의회 회장단과 간담회를 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 원주시 제공

이번 간담회는 산업단지 현장의 목소리를 직접 청취해 기업들의 애로사항을 해소하고, 지역발전을 위한 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

운영협의회 회장단은 입주기업의 주요 현안과 건의 사항을 시에 전달하고, 원강수 시장과 함께 산업단지 시설 개선과 경영 활성화 방안에 대해 논의했다. 특히 산업단지 기반시설 보수와 근로환경 개선 등 근로자들의 불편을 해소하기 위한 다양한 의견이 제시됐다.

앞으로 원주시와 산업단지 입주기업은 지속적으로 협력하고 소통하며 해결책을 모색해 상생 발전을 도모할 계획이다.





원강수 시장은 "이번 간담회를 계기로 산업단지 운영협의회와의 협력 체계를 더욱 공고히 해, 기업이 안심하고 투자하며 경영할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "원주시를 기업하기 좋은 도시로 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

