디지털 전환 닻 올린다…제조기업 자율형 구축사업 발대식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충남 종근당 천안공장서 개최

기업당 최대 2년간 6억원 지원

올해는 기획기관도 컨소시엄 참여

자율형공장 구축사업에 선정된 제조기업과 인공지능(AI) 구축을 도와줄 기술기업들이 본격적인 디지털 전환에 시동을 걸었다.

충남 천안의 한 스마트팩토리 내부

AD

중소벤처기업부는 18일 충남 종근당 천안공장에서 자율형 구축사업에 선정된 기업들과 발대식을 개최했다고 밝혔다. 이날 자리에는 선정기업 및 유관기관 관계자 등 50여명이 참석했다.

이번 발대식은 자율형공장 구축을 시작하는 기업들이 성공적인 선도모델을 기획할 수 있도록 독려하기 위해 마련됐다. 이어 성과 창출을 위한 간담회와 종근당 공장견학도 진행됐다.

지난해부터 추진 중인 자율형공장 구축 지원사업은 정부가 기업당 최대 2년간 6억원의 지원금과 기업부담금을 포함해 총 12억원의 사업비를 지원하는 내용이다. AI와 디지털트윈을 구축해 제조 과정에서의 작업자 개입을 최소화하는 자율제조 선도모델로 정부는 지난해 20개사를 선정한 데 이어 올해 20개사를 추가로 선정했다.

특히 올해는 솔루션과 시스템을 개발·구축하는 기술기업뿐 아니라 도입기업의 요구사항과 공정 분석, 맞춤형 전략 수립을 지원하는 기획기관이 컨소시엄에 참여해 자율형공장의 실질적인 성공을 지원할 예정이다.

선정기업들은 자율형공장으로 제품 생산 과정을 실시간으로 확인·제어하고 가상의 시뮬레이션(모의실험)을 통한 사전예측까지 가능해질 전망이다. 이를 통해 생산조건 최적화와 품질 향상, 제품 불량 및 안전사고도 예방할 수 있다.

작년 선정기업 중 우수사례를 발표한 코아비스는 온도와 외부먼지 등에 취약한 자동차부품 생산라인에 무인 환경을 구축하고 가상현실에서 인공지능 기술을 활용해 최적의 공정관리·제어를 구현했다고 밝혔다. 그 결과 생산성이 56% 향상됐고 공장설비 트러블도 20% 감소했다.

이날 간담회에 참석한 기업들은 ▲자율형공장 구축 후 연계지원 방안 ▲기술기업 역량 강화 및 전문인력 양성 ▲데이터 표준화 및 공유 플랫폼 마련 등을 건의했다. 이에 대해 중기부는 건의 사항을 향후 정책에 반영해 인공지능 전환 가속화와 기술기업 육성 방안을 구체화해 나가겠다고 응답했다.





AD

노용석 중기부 차관은 "자율형공장은 단순한 스마트화를 넘어 양질의 데이터를 기반으로 AI와 디지털트윈을 활용해 자율제조를 지향하는 미래 공장"이라며 "중소기업이 디지털과 인공지능 대전환의 주역이 되도록 AI 팩토리 예산을 확대하고 스마트제조산업 생태계 조성을 위해 제도적 기반도 마련하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>