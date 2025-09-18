대전시, 12년 만에 인구 증가세로 전환...감사음악회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2600여명 통장에 감사의 마음 전하기 위해 마련

사진=대전시 제공

12년 만에 인구 증가세로 전환된 대전시가 17일 오후 7시 엑스포시민광장 야외공연장에서 5개 구 2600여 명의 통장을 초청해 감사음악회를 개최했다.

이번 행사는 주민등록 사실조사, 복지 사각지대 발굴, 대전 0시 축제, 봉사활동 등 지역 곳곳에서 묵묵히 헌신해 온 통장들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

음악회는 지난 1년간 82개 동 통장들의 봉사활동을 담은 사진 영상 상영으로 문을 열었다. 이어 각 자치구를 대표하는 통장과 특별 무대에 오른 통장 1명이 그동안 갈고닦은 노래 실력을 선보이며 관객들과 흥겨운 시간을 나눴다.

이어서 초대 가수 김태웅, 장예주, 에녹이 다채로운 트로트 무대를 펼치며 현장을 열정과 감동으로 물들였다.





이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장은 "행정 일선에서 애쓰시는 통장님들의 노고 덕분에 대전시가 상장기업 수 광역시 3위, 시가총액 2위 달성은 물론, 12년 만에 인구가 증가세로 전환했다"며 "앞으로도 일류경제도시 대전을 함께 이끌어갈 든든한 동반자로서 지혜와 힘을 보태 달라"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

