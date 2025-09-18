폴라리스오피스, 유럽 최대 중앙은행 뚫어…獨중앙은행 도이치분데스방크와 AI솔루션 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폴라리스오피스가 유로화를 관리하는 유럽 금융의 심장부 독일 중앙은행 '도이치분데스방크 (Deutsche Bundesbank)'와 손잡고 글로벌 금융권 인공지능(AI) 오피스 시장 진출을 본격화한다.

회사는 지난 17일 도이치분데스방크와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 자사의 문서 기반 AI 솔루션 '폴라리스오피스 AI 애스크닥(AskDoc)'을 해당 은행이 도입한 초거대 언어모델(LLM) 환경에 연동해 실증 테스트를 시작했다고 18일 밝혔다.

단순한 기술 검증을 넘어 유럽 최고 권위를 지닌 중앙은행의 실제 업무 환경에 한국 기업의 AI 솔루션이 적용되는 것은 매우 이례적이다.

폴라리스오피스는 MS Word, Excel, PowerPoint는 물론 PDF와 HWP까지 지원하며 높은 서식 유지율과 호환성을 강점으로 내세워왔다. 특히 SDK 기반 솔루션은 그간 시스코, IBM, 시트릭스, 블랙베리 등 글로벌 IT·보안 기업들이 채택해 안정성과 보안성을 입증했다. 기업 맞춤형 커스터마이징과 강력한 문서 보안 기능도 글로벌 시장에서 경쟁력을 뒷받침한다.

회사는 이번 협력을 통해 실증 단계를 거쳐 상용화를 추진, 글로벌 레퍼런스를 확보하고 '대한민국 대표 AI 오피스 기업'으로 발돋움한다는 계획이다.

폴라리스오피스 관계자는 "유럽 금융의 중심에 있는 도이치분데스방크와의 협력은 폴라리스오피스가 단순한 소프트웨어 기업을 넘어 글로벌 AI 오피스 혁신의 선두주자로 자리매김하는 상징적 이정표"라며 "이번 성과를 계기로 국내외 기업과 정부기관의 AI 도입을 통해 수익성 제고를 가속화하겠다"고 강조했다.





한편 폴라리스오피스는 최근 그룹웨어 강자 핸디소프트 인수를 완료하며 국내 금융 및 공공기관 시장 입지를 강화하고자 한다. 여기에 도이치분데스방크와의 MOU까지 더해지면서, 'AI 오피스 글로벌 확장'이라는 비전을 본격적으로 실현해 나가고 있다.





