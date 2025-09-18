수원시, 1천억 규모 '기업새빛펀드' 운용사 6곳 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시가 '수원기업새빛펀드'를 조성·운용할 업무집행조합원(운용사)로 6곳을 추가 선정했다.

수원시는 지난 8~9월 2차 수원기업새빛펀드 운용사를 모집한 결과 26곳이 제안서를 냈다며 이중 ▲SJ투자파트너스(창업 초기 일반 분야) ▲SV인베스트먼트(소재부품 장비 분야) ▲BNH인베스트먼트(바이오 분야) ▲IBK벤처투자&SBI인베스트먼트(초격차 분야) ▲탭엔젤파트너스, 경기창조경제혁신센터 & 벤처스퀘어(창업 초기 소형 분야) 등 6곳을 선정했다고 18일 밝혔다.

수원기업새빛펀드는 기술력은 있지만 자금력이 부족한 창업·벤처·중소기업이 성장할 수 있도록 투자하는 펀드다. 2차 펀드는 수원시 출자금 100억원을 포함해 총 1000억원 규모로 운용된다.

2차 펀드는 1차 펀드와 달리, 창업 초기 기업을 위한 AC펀드(액셀러레이터 전용 펀드)를 신설했다. 지역 기업들의 의견을 반영해 창업 초기 단계 기업에 대한 전략적 투자를 강화할 계획이다.





수원시 관계자는 "역량 있는 벤처캐피탈들이 선정되면서 1차 새빛펀드에 이어 수원 기업에 대한 펀드 투자가 활성화될 것으로 기대된다"며 "엑셀레러이터 펀드를 신설해 창업 초기 기업에 대한 투자도 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

