영등포구, 신길제2구역 재개발 본격화…사업시행계획 인가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최고 49층 2550세대 대단지

서울 영등포구(구청장 최호권)가 영등포공원 인근 신길제2구역 주택정비형 재개발사업(신길동 190번지 일대)의 사업시행계획을 인가했다고 18일 밝혔다.

신길제2구역 재개발정비사업 조감도. 영등포구 제공.

AD

이번 사업은 최고 49층 규모 아파트 2550세대를 조성하는 대규모 재개발로, 현재 영등포구에서 추진 중인 재개발 구역 중 가장 큰 규모다.

사업 대상지는 노후·불량 건축물이 밀집해 있는 데다 폭 4m 이상 도로와 접한 건축물이 28.9%에 불과해 소방차와 쓰레기 수거 차량 등 긴급·생활 차량 진입에 제약이 큰 지역으로 지적돼 왔다. 이에 따라 무질서하고 낙후된 주거환경 개선이 시급하다는 평가가 이어졌다.

신길제2구역은 2022년 정비계획 수립과 정비구역 변경을 통해 기존 제2종 일반주거지역에서 제3종 일반주거지역으로 종상향된 지 약 3년 만에 사업시행계획 인가를 받으며 본격적으로 재개발 단계에 진입하게 됐다.

대상지 규모는 11만6913㎡이며, 반경 500m 이내에 영등포역과 신길역이 위치해 뛰어난 교통 접근성을 자랑한다. 향후 신안산선이 개통되면 교통망 개선 효과는 더욱 커질 것으로 전망된다. 단지 인근에는 영등포공원과 샛강생태공원이 위치하며, 단지 내 어린이공원과 소공원도 조성될 예정이다.

해당 구역은 지난해 12월 사업시행계획 인가 접수 이후 주민공람과 중앙토지수용위원회 심의를 모두 마쳤다. 구는 이날 인가 고시를 완료하고, 앞으로 감정평가 및 회계감사기관 선정 등 후속 절차를 신속히 추진해 사업을 원활히 지원한다는 방침이다.





AD

최호권 영등포구청장은 “이번 재개발사업은 낙후된 지역을 정비해 우수한 교통 접근성을 갖춘 대규모 주거 단지를 조성하는 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 주민들이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 재개발 재건축 사업을 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

신길제2구역 재개발정비사업 위치도. 영등포구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>