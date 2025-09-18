'김건희에 공천청탁 의혹' 김상민 전 검사 구속…"증거 인멸 염려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영장에 '수수자 김건희' 적시

특검팀 수사 탄력 전망

김건희 여사 측에 고가 그림을 건네고 총선 공천 등을 청탁한 혐의를 받는 김상민 전 부장검사가 18일 구속됐다. 김 전 검사의 신병을 확보한 특별검사팀은 '공천 개입 의혹' 수사에 속도가 붙을 전망이다.

연합뉴스

박정호 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 영장실질심사를 열고 청탁금지법 위반 혐의를 받는 김 전 검사의 구속영장을 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 발부했다.

그는 이우환 화백의 그림 '점으로부터 No. 800298'을 김 여사 오빠 김진우씨에게 전달하면서 지난해 4월 총선 공천 등을 청탁한 혐의를 받는다. 김 전 검사의 구속영장에는 김 여사가 그림의 수수자로 적시됐다. 민중기 특검팀은 해당 그림의 진위와 무관하게 그림 가액을 김 전 검사가 구매한 가격인 1억원 이상으로 산정했다.

김 전 검사는 "김씨의 부탁으로 해당 그림 구매를 중개했을 뿐"이라며 혐의를 부인했으나, 법원은 증거인멸 우려 등을 강조한 특검팀의 손을 들어줬다.

김 전 검사 측은 감정 기관 사이에서도 그림의 진위가 엇갈리는 만큼 위작일 가능성에 무게를 두고, 혐의 적용 시 물품 가액이 크게 낮아져 구속 필요성이 떨어진다고 주장했으나 받아들여지지 않았다.

김 전 검사 구속으로 '공천 개입 의혹'에서 윤 전 대통령이 공모한 것을 전제로 하는 특검팀의 뇌물 혐의 수사도 탄력을 받을 전망이다.

김 전 검사에게는 정치자금을 수수한 혐의도 받는다. 김 전 검사는 지난해 총선 출마를 준비하면서 박모씨 측으로부터 선거용 차량 대여비를 대납받았다는 의혹도 받는다. '존버킴'으로 알려진 박씨는 2021년 2월~2022년 4월 스캠코인 '포도'를 발행·상장해 809억원을 받아 가로챈 혐의 등으로 재판받고 있다.





김 전 검사는 2023년 9월 현직 부장검사 신분으로 경남 창원 지역 주민들에게 "뼛속까지 창원 사람"이라는 문자 메시지를 보내고 이후 총선 출마를 강행해 논란의 중심에 섰다. 이후 김 전 검사는 공천 심사 과정에서 탈락한 뒤 지난해 8월 국가정보원 법률특보에 임명됐다. 특검팀은 특보 임명에도 김 여사가 영향력을 행사한 게 아닌지 의심하고 있다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

