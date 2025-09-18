롯데온, 추석기획전 '온마음 추석' 진행…최대 30만원 할인 쿠폰 증정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일까지 추석 선물 기획전

최대 30만원 할인 쿠폰 증정

롯데쇼핑 e커머스 플랫폼 롯데온은 한가위를 앞두고 오는 28일까지 추석 선물 기획전 '온마음 추석'을 진행한다고 18일 밝혔다.

AD

이번 기획전은 상품 카테고리별, 금액대별로 상품기획자(MD)가 직접 선정한 다채로운 제품 라인업을 선보인다. 대표제품인 자연맛남, 굴비가, 광천김, 애경, 한율 등은 구매 가격대별로 엘포인트(L.POINT)를 추가 적립받는 혜택을 마련했다.

특히 기획전에 참여하는 제품을 대상으로 최대 30만 원 할인을 받을 수 있는 쿠폰과 백화점 제품을 대상으로 최대 5만 원을 중복 할인받을 수 있는 쿠폰을 준비했다. 온앤더클럽 회원을 대상으로 최대 3만원을 추가로 할인하는 중복 쿠폰도 매일 1회 다운로드받을 수 있다.

매일 다른 특가의 제품을 선보이는 '오늘의 원픽'에서는 롯데온 식품팀이 엄선한 제품을 가장 좋은 혜택으로 마련한 타임딜을 만나볼 수 있다. 대표 상품으로 사조 안심특선 22호, 목우촌 특선3호 수제햄 선물세트, 대천김 명품 캔김 세트 등이 있다.

온누리상품권으로 저렴하게 추석 선물세트를 준비할 수 있는 '온누리 추석' 기획전도 진행된다. 매일 최대 20% 할인 쿠폰과 온누리스토어 단독 추가 할인 등으로 최대 40% 체감 할인을 누릴 수 있다.

롯데온 모바일 선물하기를 이용해 명절선물을 챙기면 1만 엘포인트를 증정하는 이벤트도 진행한다. 선물하기 서비스에서 1만 원 이상 상품을 선택해 구매 완료하고, 이벤트 페이지에서 응모하기를 누른 고객 중 500명을 추첨해 지급한다.





AD

남지형 롯데온 마케팅운영팀장은 "금액대별, 상품 종류별 등 기획자가 추천하는 다양한 상품에 할인 혜택을 더해 추석 선물 부담을 덜었다"며 "사랑하는 사람들과 함께 보내는 이번 추석엔 롯데온에서 마음을 선물해 보시길 제안한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>