정다정 소령·김병훈 에이피알 대표, 포니정 영리더상 수상

포니정 영리더상 시상식 개최



국내 첫 여성 개발시험비행조종사 정다정 공군 소령과 K-뷰티로 글로벌 시장에서 성과를 내고 있는 김병훈 에이피알 대표가 제6회 포니정 영리더상을 수상했다.

퓨니정재단은 서울 강남구 삼성동 아이파크타워 포니정홀에서 ‘제6회 포니정 영리더상’ 시상식을 개최하고 올해 수상자인 정다정 소령과 김병훈 대표에게 시상했다. 왼쪽부터 김병훈 대표, 박영자 여사, 정다정 소령, 정몽규 포니정재단 이사장. 포니정재단 제공

포니정재단은 17일 서울시 강남구 삼성동 아이파크타워 포니정홀에서 '제6회 포니정 영리더상' 시상식을 개최했다.

이날 행사에는 포니정재단 설립자인 정몽규 이사장을 비롯한 재단 이사진과 고 정세영 HDC그룹(전 현대산업개발) 명예회장의 부인 박영자 여사, 수상자 가족 등이 참석했다.

정몽규 포니정재단 이사장은 "정세영 명예회장이 현실에 안주하지 않고 한국 최초의 고유모델 자동차 '포니'를 세상에 선보였던 것처럼, 도전 정신을 갖고 치열한 노력을 통해 새로운 영역을 개척하고 있는 정다정 소령과 김병훈 대표를 제6회 수상자로 선정하게 되어 더욱 뜻깊다"고 말했다.

정 소령은 수상소감으로 "대한민국의 자유와 독립을 보전하고자 국토방위에 앞장서고 있는 동료들을 대신해 이 상을 받게 되었다고 생각한다"며 "국내 최초 여성 개발시험비행조종사라는 이름이 부끄럽지 않게 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김 대표는 "아직 부족한 제게 '영리더'라는 영예를 안겨주신 모든 분께 감사하다"면서 "회사를 창업했을 때 마음속에 품었던 초심을 잃지 않고 고객과 더불어 멈추지 않는 성장을 이어가고 싶다"고 말했다.

정다정 소령은 현재까지 약 1400시간을 비행한 베테랑 조종사로, 지난 2019년 개발시험비행 교육과정에 대한민국 여군 최초로 선발됐다. 2026년 실전 배치가 예정된 한국형 초음속 전투기 KF-21 '보라매'의 비행 안정성과 성능 평가 임무를 수행하고 있다. 시험비행조종사 최종 8인에 선발된 정 소령은 개발 중인 다른 전투기와 항공기에 대해서도 건설적인 피드백을 제공하며 국방과 항공우주 분야에 도움이 되길 바란다는 뜻을 밝혔다.

김병훈 대표는 창업 10년 만에 에이피알을 화장품 기업 시가총액 1위의 자리에 올린 경영인이다. 글로벌 시장에서도 의미 있는 성과를 거두고 있는 K-뷰티 업계의 신흥 강자다. 2024년 설립 10년 이내 스타트업 최초의 유가증권시장 직상장이라는 이정표를 세운 이후, 지속적 매출 신장과 주주 가치 제고 활동을 통해 자본 시장에서도 크게 주목받고 있다. 김 대표는 향후 미국과 일본 등으로 판로를 확대하는 한편, 유럽 등 신흥 시장에서 영향력을 확대하기 위해 최선을 다하겠다는 계획이다.





포니정 영리더상은 젊은 혁신가를 응원하기 위해 지난 2020년 신설된 '제2의 포니정 혁신상'이다. 현대자동차 설립자인 고 정세영 HDC그룹(전 현대산업개발) 명예회장의 혁신과 도전 정신을 이어가기 위해, 우리 사회에 긍정적인 변화를 일으킨 만 40세 이하 혁신가 2인을 선정해 상금 5000만 원과 상패를 수여하고 있다. 지난해에는 바둑기사 신진서 9단과 화가 겸 배우 정은혜 작가가 수상했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

