의정 갈등 장기화에 전남대병원 2년 연속 적자 누적

4개 반기 연속 적자…1,155억원 손실

의정 갈등이 장기화 국면에 접어들면서 전남대병원이 2년여 동안 적자를 기록하는 등 지역 필수 의료 붕괴 우려 목소리가 나온다.

17일 김문수 더불어민주당 의원(전남 순천갑)이 전남대병원으로부터 제출받은 자료에 따르면 전남대병원은 2023년 하반기부터 올해 상반기까지 4개 반기 연속 적자를 기록했다.

2023년 상반기까지는 당기 순이익이 16억 원으로 흑자였으나 하반기부터 244억 원 손실로 돌아섰다. 지난해 상반기에 356억 원 손실, 하반기 321억 원 손실을 남겼다.

올해 상반기도 234억 원 손실을 보며 2년간 반기별 평균 손실액이 289억 원으로 집계됐다.

전남대병원의 병상 가동률과 수술 건수 등 전체적인 운영현황을 가늠하는 주요 지표가 일제히 줄어들기도 했다.

2023년 하반기부터 올해 상반기까지 병상 가동률은 본원 32%P, 화순 분원 30%P, 빛고을분원 66%P가 줄었다.

수술 건수는 같은 기간 전체 1만 5,405건에서 8,482건으로 45% 감소했고 외래 진료 건수도 75만 5,032건에서 60만 1,596건으로 20% 줄었다.

입원 환자 수는 2023년 하반기 26만8,548명에서 올해 상반기 17만208명으로 36% 하락했다.





김 의원은 "의대 정원 증원을 둘러싼 갈등은 전공의·전임의의 이탈을 불러왔고, 대학병원 수술·입원 기능이 크게 위축됐다"며 "전남대병원이 광주·전남 지역민의 의료 안전망임을 고려하면 단순한 경영 문제가 아닌 지역 필수 의료체계 전반의 위험 신호"고 강조했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

