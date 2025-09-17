[동정] 장금용 창원특례시장 권한대행, 구산면 홍합 양식장 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장금용 경남 창원특례시장 권한대행이 17일 진해만 일대 산소부족 물덩어리 발생에 따른 어업 피해 최소화를 위해 홍합 양식장을 방문해 현장의 목소리를 청취하고 어업인들을 격려했다.

장금용 창원특례시장 권한대행, 구산면 홍합 양식장 방문.

이날 장 권한대행은 구산면 구복리 저도 인근 홍합 양식장을 찾아 양식물 피해 여부와 생육·성장 상태를 점검하고, 현장에서 노고가 많은 양식 어업인을 격려했다.

또한 해양수산부 주관 2025년 패류공동생산시설 공모사업 선정을 홍보하고, 진해만 일대에서 발생한 정어리떼 동향을 살피는 등 어업인들과 직접 소통했다.





장금용 권한대행은 "산소부족 물덩어리로 인한 피해를 최소화하기 위해 어업인들과 함께 현장에서 적극적으로 대응하고, 전년 대비 어획량이 급감해 대량 유입 위험이 낮아진 정어리떼에 대한 모니터링을 더욱 강화하겠다"면서 "앞으로도 신속한 피해 조사와 지원을 통해 안정적인 어업 활동이 이어지고 시민 피해가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

