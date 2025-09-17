동의대 체육학과 대학원 진화위 씨·곽이섭 교수, 우수 포스터상 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 한국생명과학회 국제학술대회 바이오메디컬 부문 수상

동의대 대학원 체육학과 박사과정생 진화위 씨와 곽이섭 교수가 지난 8월 21일~22일 그랜드모먼트 부산에서 열린 2025년도 한국생명과학회 국제학술대회에서 우수 포스터상을 수상했다.

중국 유학생인 진화위 씨와 곽이섭 교수는 체육 교사들의 운동 상해 발생률과 부상 예방법 등을 제안한 '중국 상추직업기술대학 체육 선생님들의 실기 수업이 운동 상해에 미치는 영향 분석'을 발표해 바이오메디컬 부문에서 우수 포스터로 뽑혔다.





진화위 씨는 "운동 상해 및 스포츠 손상에 대한 연구로 박사학위를 준비하고 있다"면서 "대학원을 마치면 중국으로 돌아가 한국에서 배운 선진 교수법과 교육 문화를 중국에 적용하고 한국과의 교육 교류를 적극적으로 펼치고 싶다"고 향후 계획을 알렸다.

동의대 체육학과 대학원 진화위 씨·곽이섭 교수가 우수 포스터상을 수상하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

