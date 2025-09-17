안성시의 '신야간경제 활성화' 실험, 지역경제 회복 가능성 높였다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도서관·장마당축제·야외수영장·영화 상영 등

다양한 야간 프로그램에 7주간 8만명 참여

경기도 안성시가 올여름 두 달 가까이 추진한 이른바 '신야간경제 활성화 사업'이 지역경제 활성화 가능성이라는 성과를 거뒀다는 평가를 받고 있다.

이 프로젝트는 시가 '오늘, 안성 밤마실 어떠세요?'라는 테마로 지난 7월 14일부터 지난달 31일까지 7주간 추진한 야간 경제 모델이다. 단순 유흥 중심의 기존 여간 경제에 의존하지 않고 공공이 가족 단위로 즐길 수 있는 다양한 야간 프로그램을 제공한 것이 특징이다.

안성시가 신야간경제 활성화 사업의 일환으로 미디어센터에서 개최한 야외영화상영 행사에서 시민들이 영화를 즐기고 있다. 안성시 제공

도시 전역에 걸쳐 공공시설 야간 개방, 문화·체육 이벤트, 전통시장 축제, 소비 촉진 정책 등을 아우른 이번 행사에는 8만1000명이 넘는 시민이 참여해 생활 반경 확대와 소비 촉진 등 새로운 경제 활성화 모델을 제시했다는 것이 시 자체 평가다.

시는 사업 기간 관내 도서관, 문화 시설 등 30여 개 공공시설을 야간에도 개방했다. 낮 시간대 시설 활용이 어려웠던 직장인이나 가족 단위 이용객들을 위한 시도다.

실제 이 기간 ▲공도도서관(6400명) ▲중앙도서관(2700명) ▲안성맞춤공감센터(2100명) ▲진사도서관(1900명) ▲안성미디어센터(1200명) 등은 많은 시민이 방문하면서 야간 경제 활성화의 디딤돌 역할을 했다.

시는 지역민들의 화합과 휴식을 위한 30여 개에 이르는 야간 이벤트도 진행했다. 대표적인 곳이 내혜홀 광장과 서안성체육센터의 '야외수영장' 운영이다.

지난 7월 26일에는 야외영화 상영, 마술, 팝페라 공연, 체험 부스, 워터슬라이드, 플리마켓 등 다양한 프로그램으로 구성된 '썸머 무비 나잇' 행사를 개최해 3000여 명의 시민을 끌어들였다.

특히 지난달 30일에 개최된 '안성 장마당 축제' 역시 하루 동안 1만명이 방문해 이 기간 단일 행사로는 가장 많은 시민이 몰렸다. 이를 통해 축제장 인근 상점가와 전통시장은 평일 대비 2배 이상의 매출을 달성한 것으로 나타났다고 시는 설명했다.

시는 지역화폐와 공공배달앱을 연계한 소비 촉진 정책도 추진해 7~8월 두 달간 약 268억원의 지역화폐 매출을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간의 2배를 넘는 금액이다.





김보라 안성시장은 "이번 신야간경제활성화 사업은 시민의 문화 향유 기회를 넓히고 지역 상권에 활력을 불어넣은 의미 있는 성과를 달성했다"며 "앞으로도 시민 의견과 데이터 분석을 바탕으로 야간경제를 발전시켜 낮과 밤이 모두 활력이 넘치는 안성시를 만들겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

