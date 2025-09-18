브레댄코, 추석맞이 최대 30% 추석선물 할인 프로모션 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 다양한 결제 혜택을 통한 설물류구매시 실질적인 혜택제공

- 9월15일부터 한정 수량으로 진행

프리미엄 베이커리 브랜드 브레댄코가 다가오는 추석을 맞아 고객들에게 풍성한 혜택을 제공하는 추석 선물 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 전국 브레댄코 오프라인 매장과 공식 APP에서 동시에 진행되며, 최대 30% 할인 혜택과 다양한 결제 제휴 할인을 통하여 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.

먼저, 브레댄코는 카카오페이 머니 사용자들을 위한 오프라인 매장 혜택을 선보인다. 전국 브레댄코 매장에서 카카오페이 머니로 15,000원 이상 결제 시 5,000원이 즉시 할인되어 실속 있는 추석 선물 구매가 가능하다.

또한, 브레댄코 APP에서는 토스페이를 이용한 특별 혜택도 마련됐다. APP 내에서 토스페이로 15,000원 이상 결제 시 최대 6,000원의 즉시 할인이 제공되어, 온라인에서도 손쉽게 혜택을 누릴 수 있다.

브레댄코는 이와 함께 APP 회원 전용 쿠폰 혜택도 준비했다. APP에 가입한 모든 회원들에게는 선물류 제품에 사용할 수 있는 30% 할인 쿠폰이 별도로 제공되어, 결제 제휴 할인과 중복 적용 시 더욱 높은 할인율을 기대할 수 있다.

브레댄코 관계자는 "민족 대명절 추석을 맞아 정성 가득한 브레댄코의 선물세트를 보다 합리적인 가격에 제공하고자 이번 프로모션을 준비했다"며, "가족과 지인에게 마음을 전하는 특별한 선물로 브레댄코가 함께 하길 바란다"고 전했다.





한편, 이번 프로모션은 9월15일 부터~ 한정수량으로 진행되며, 준비된 수량 소진시 자동종료 된다. 또한, 일부 매장 및 품목은 제외될 수 있으며 보다 자세한 정보는 브레댄코 공식 홈페이지 및 APP을 통해 확인할 수 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

