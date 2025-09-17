고양시, K-컬처밸리 복합개발사업 정상화 지원 사격…행정 지원 강화

T2부지 아레나 중심 민간공모 절차 진행 중
10월 우선협상대상자 선정
인허가·지구단위 계획 변경 등 적극 지원
경기 고양시(시장 이동환)가 K-컬처밸리 조성 사업의 사업 정상화를 위해 경기도와 긴밀히 협력하며 재개 준비에 총력을 기울이고 있다.
특히 문화·공연 중심의 복합시설 구축을 위한 민간사업자 선정 공모 접수 절차가 2025년 9월 말 마감될 예정으로, 사업 재가동의 분기점이 될 전망이다.
경기도는 올해 4월 30일부로 T2 부지(아레나 포함)를 대상으로 민간개발 사업자 공모를 공식 발표했다.
이후 6월 초에는 라이브네이션코리아, 엔에이치엔링크㈜, ㈜놀유니버스, G2파트너스 등 4개의 민간 기업이 참가의향서를 제출해 민간기업 참여 가능성을 높였다. 시는 이 과정에서 인허가, 지구단위 계획 변경 등 행정 절차 이행을 중심으로 지원 체계를 정비 중이다.
민간공모 마감 후 경기도는 제안서 평가를 거쳐 10월 중 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 우선협상대상자 선정 이후에는 공사재개 준비 절차가 본격화될 것으로 보이며, 순조롭게 공사 준비가 진행되면 내년 5월말 아레나 공사가 재개되고, 2029년 말 준공될 것으로 보고 있다.
시는 T2부지 이외 부지에 대한 마스터플랜 수립 과정에도 적극적으로 참여해 상업·숙박 시설부지 활용에 대한 개발 밀도와 용도 계획 협의를 강화할 예정이며, 경기도와 협력체계를 공고히 해 사업 주체가 필요한 행정적 지원을 제공하겠다는 방침이다.
이동환 고양시장은 "민간사업자가 최종 선정되면 K-컬처밸리 복합개발사업이 신속히 정상화될 수 있도록 사업 주체가 필요한 행정적 지원을 제공하고, 시민 의견이 반영된 사업이 될 수 있도록 역할을 다하겠다"고 밝혔다.
고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
