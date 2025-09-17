광주 동구, '우리동네 나눔 히어로' 50명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 동구에서 100만원 이상 기부자 모임인 '나눔히어로' 가입자가 50명을 넘었다. 광주사회복지공동모금회 제공

광주사회복지공동모금회(광주사랑의열매)는 광주 동구에서 100만원 이상 기부자 모임인 '나눔히어로' 가입자가 50명을 넘겼다고 17일 밝혔다.

이날 동구청에서 열린 인증패 전달식에는 동구 나눔 히어로 10명이 참석해 인증패를 받았다. 지난 4월 임택 동구청장이 광주지역 1호 나눔 리더로 참여한 것을 계기로 시작된 릴레이 기부캠페인은 이번 전달식까지 총 50명이 나눔히어로로 가입했다.

이번 5기 나눔히어로로 참여한 인사는 ▲이정윤 ㈜케이제이산업 대표 ▲김영초 전 지산2동 마을사랑채 운영 위원 ▲전옥희 금탑소머리국밥 본점 대표 ▲노종민 ㈜로엘 대표 ▲정행숙 협신디자인기획㈜ 대표 ▲장훈 동구청 자원순환과장 ▲김영순 남도장례식장 대표 ▲이은자 D커피스토리 대표 ▲박정환 세영건설㈜ 대표 ▲김창식 주식회사 남선 대표 등 총 10명이다.

동구는 이번 가입으로 나눔히어로 누적 50명을 돌파하며 총 5,129만원의 성금을 모금했다. 이는 광주 5개 구 가운데 가장 많은 참여 기록으로, 동구가 기부문화 확산의 중심지로 앞장서고 있다.

박흥철 광주사랑의열매 사무처장은 "임택 동구청장의 참여를 시작으로 불과 5개월 만에 50호를 돌파하는 값진 성과를 만들어준 동구 기부자들께 깊이 감사드린다"며 "나눔히어로 여러분 덕분에 우리 지역사회가 서로를 돌보는 건강한 공동체로 한층 더 성장하고 있는 것 같다"고 전했다.

임택 청장은 "다양한 분야에서 많은 분들이 함께해준 덕분에 오늘의 의미 있는 결실을 맺을 수 있었다"며 "한 분 한 분의 따뜻한 마음이 모여 '36.5℃ 인문도시 동구'라는 브랜드를 만들어가고 있다"고 말했다.





한편, '우리동네 나눔히어로' 캠페인은 광주사회복지공동모금회가 올해 오는 12월까지 추진하는 기부문화 확산 사업으로, 100만원 이상 일시 기부에 참여하는 개인·기업을 집중 발굴하는 캠페인이다.





