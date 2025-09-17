금융위, 제4인뱅 컨소시엄 4곳 모두 예비인가 불허(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소소뱅크·소호은행·포도뱅크·AMZ뱅크 등 인터넷전문은행 탈락

금융위원회는 17일 정례회의를 열고 소소뱅크, 소호은행, 포도뱅크, AMZ뱅크 등 4곳의 인터넷전문은행 예비인가를 불허했다고 밝혔다.

지난 3월 진행된 인터넷전문은행 예비인가 신청 접수결과 이들 4곳이 예비인가 신청서를 제출한 바 있다.

금융위는 분야별 민간 전문가로 외부평가위원회를 구성해 지난 10일부터 12일까지 평가를 진행했다. 신청인 4곳에 대한 서류심사와 함께 신청인의 사업계획에 대한 설명 및 질의응답을 거쳐 평가가 진행됐다. 그 결과 외부평가위원회는 4개 신청인 모두에 대해 은행업 예비인가를 받기에는 부적합하다고 판단했다.

소소뱅크의 경우 소상공인 금융기회 확대 측면은 긍정적이나 대주주가 불투명하고, 자본력과 추가 자본출자 가능성 등이 미흡하다는 평가를 받았다. 소호은행은 소상공인 금융 기회 확대, 기술기업의 금융접목 혁신성 등은 긍정적이나 대주주 자본력, 영업 지속 가능성 및 안정성이 다소 미흡했다.

포도뱅크는 대주주가 불투명하고, 자본력과 추가 자본출자 가능성 등이 미흡했으며 AMZ뱅크 역시 대주주가 특정되지 못하고 자본력과 추가 자본출자 가능성 등이 미흡하다는 평가가 나왔다.

외부평가위원회는 이와 같은 평가의견을 금융감독원에 제출했고, 금감원은 외부평가위원회 의견을 감안해 예비인가를 불허하는 내용의 심사결과를 금융위원회에 제출했다.

금융위는 외부평가위원회 평가의견 및 금감원 심사결과 등을 감안해 이날 열린 제16차 정례회의에서 이들 4개 신청인의 예비인가를 불허했다.

금융위 관계자는 "향후 인터넷전문은행 신규인가는 금융시장 경쟁상황, 금융소외계층에 대한 금융권의 자금공급 상황 및 은행업을 영위하기 적합한 사업자의 진입 가능성 등을 종합적으로 고려해 검토해 나갈 계획"이라고 설명했다.

예비인가 심사가 길어진 이유에 대해서는 "대부분의 신청인이 제출한 자료가 불충분해 사업계획 등 심사자료의 보완을 지속적으로 요청해 왔다"며 "그 과정에서 심사가 당초 계획보다 지연됐다"고 밝혔다.





또한 지난 정부가 추진한 사업이라 인가를 불허했다는 지적에 대해서는 "이번 예비인가 심사결과를 새 정부 출범과 연관시키는 것은 부적절하다"며 "외부평가위원회 평가 및 금감원 심사를 토대로 금융산업의 혁신, 경쟁 촉진과 안정성을 균형 있게 고려해 신중하게 판단한 결과"라고 답했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

