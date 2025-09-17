전남교육청, '칭찬합시다' 캠페인…8월 우수지도자 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화순고 최길환·광양중앙초 손백기

"청렴·책임감·열정으로 학생 지도"



전남도교육청은 매월 진행하는 '칭찬합시다' 캠페인에서 8월 우수 지도자로 화순고등학교 야구부 최길환 지도자와 광양중앙초등학교 축구부 손백기 지도자를 선정했다고 17일 밝혔다.

두 지도자는 학생들의 성장을 최우선으로 두고 열정적이고 책임감 있게 지도해왔으며, 특히 청렴한 지도 철학과 인격적 존중을 바탕으로 선수들의 신뢰를 얻은 것으로 평가받고 있다. 또한, 학부모와 지역사회에서도 모범적인 지도자로 큰 존경을 받고 있다.

광양중앙초 축구부 손백기 지도자(위)와 화순고 야구부 최길환 지도자(아래)가 전남도교육청의 '칭찬합시다 캠페인 8월 우수 지도자'로 선정했다. 전남도교육청 제공

도교육청은 8월 말과 9월 초 두 학교를 방문해 교장과 교감, 학부모 등이 함께하는 자리에서 지도자들의 노고를 격려하며 감사의 뜻을 표했다. 참석자들은 "학생을 먼저 생각하는 따뜻한 지도자 덕분에 학교운동부에 대한 신뢰와 긍지가 높아지고 있다"고 전하며, 축하의 마음을 나눴다.

'칭찬합시다' 캠페인은 학교운동부 현장에서 청렴과 배려, 존중의 문화를 확산하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 매월 우수 지도자를 발굴·격려하고, 그 사례는 '청렴일보'를 통해 도내 모든 학교에 공유된다. 이는 학생, 지도자, 학부모가 함께 건강한 스포츠 문화를 만드는 데 기여하고 있다.

김대중 교육감은 "학생선수에게 꿈과 희망을 심어주는 지도자의 올바른 철학과 실천이 가장 중요하다"며 "앞으로도 '칭찬합시다' 캠페인을 지속해서 확대해 청렴한 지도자가 존중받고, 학생들이 공정한 환경 속에서 자유롭게 기량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





도교육청은 앞으로도 학교운동부 현장에서 다양한 칭찬 사례를 발굴해 소개하고, 학생선수와 지도자, 학부모가 함께하는 행복한 스포츠 문화를 확산할 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

