양주시, 교육발전특구 거점센터 대표 이름 시민이 직접 고른다

19일까지 '시민이 직접 뽑는 네이밍 선호도 조사' 실시

경기 양주시가 교육발전특구 시범지역 사업을 통해 조성한 교육센터의 대표 명칭 선정을 위해 '시민이 직접 뽑는 네이밍 선호도 조사'를 오는 19일까지 실시한다.

양주시가 교육발전특구 시범지역 사업을 통해 조성한 교육센터의 대표 명칭 선정을 위해 '시민이 직접 뽑는 네이밍 선호도 조사를 실시한다. 양주시 제공

시는 이번 조사를 통해 동·서부권 거점돌봄센터 각 1개소와 디지털역량강화센터 각 1개소 등 총 4개소 교육센터를 아우르는 대표 브랜드를 확립하여, 시민들에게 더 친근하게 다가가는 교육 거점으로 발전시켜 나갈 계획이다.

설문조사는 온라인을 통해 진행하며, 학생·학부모·교직원·시민 등 누구나 참여할 수 있다.

참여는 포스터 내 QR코드를 스캔하거나 네이버 폼를 통해 가능하다.

설문 후보로는 ▲양주 아이 배움숲 : 배움이 숲처럼 확장되는 공간 ▲양주 드림온(DREAM ON) 센터 : 꿈을 이어가며 발전하는 거점 ▲양주 드림 아이(DREAM-i) 센터 : 꿈꾸는 아이들의 상징 ▲양주 꿈자람센터 : 꿈이 자라나는 교육·돌봄터 ▲양주 미래 ON센터 : 미래를 켜는 성장 공간 등 5개 명칭을 제시했으며, 조사 결과를 바탕으로 오는 19일 최종 명칭을 확정한다.





정유진 미래교육과장은 "교육특구 거점센터는 단순한 돌봄 공간이 아니라 아이들의 미래를 준비하는 플랫폼"이라며 "이번 명칭 선정은 시민이 직접 참여해 함께 만들어간다는 점에서 큰 의미를 가지고 있으니, 많은 시민 여러분의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

