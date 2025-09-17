정부, 입양정책위원회 첫 회의…공적 입양체계 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 국내 입양 활성화 정책과 개별 아동의 입양 여부 등을 심의·의결할 입양정책위원회를 출범시켰다.

보건복지부는 17일 정은경 장관을 위원장으로 하는 입양정책위원회의 첫 회의를 열고, 향후 운영방안과 공적 입양체계 개편 현황 등을 논의했다고 밝혔다. 아동복지학계, 의료·법률 전문가, 입양정책 경험자 등 15명이 위원으로 임명·위촉됐다.

위원회는 국내 입양 활성화를 위한 기본계획 수립·시행, 예비 양부모 교육과정의 기준과 내용 선정 등 주요 정책을 심의·의결한다. 동시에 예비 양부모 자격 적격성, 아동-양부모 간 결연 적합성, 국제 입양 여부 등을 다루는 분과위원회도 구성됐다.

국내 입양과 국제 입양 분과위에 각각 8명씩 총 16명이 참여하며, 일부는 정책위원을 겸한다. 분과위의 심의 결과는 곧바로 정책위 의결로 간주한다. 이날 첫 회의에서는 입양정책위 운영 방안, 공적 입양체계 개편 시행 현황과 계획 등이 집중적으로 논의됐다.





정 장관은 이날 회의에서 "입양정책위는 공적 입양체계를 주도하는 원동력이 될 것"이라며 "위원회를 중심으로 제도가 현장에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 지속 개선해 나가겠다"고 말했다.





