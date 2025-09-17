양구군, 강원도 성인문해교육 시화전서 참가 4명 모두 입상 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배움의 열정으로 맺은 값진 성과





2025년도 강원특별자치도 성인문해교육 시화전에 참가한 양구군민 4명이 모두 입상하는 쾌거를 거뒀다. 양구군 제공

이번 대회 시화 부문에 참가한 홍경옥(해안면) 씨가 작품 '나의 꿈'으로 국가평생교육진흥원장상(글봄상), 박서연(국토정중앙면) 씨의 '나의 행복', 이금순(양구읍) 씨의 '문해가 주는 행복', 장설매(동면) 씨의 '세상이 달라 보여요'는 나란히 강원인재원장상(입선)에 선정됐다.

시상식은 17일 태백 고원체육관에서 열린 '2025 강원 문해자랑 대잔치 청춘만개'에서 진행되었으며, 홍경옥 씨의 작품 '나의 꿈'이 행사 현장에 전시되어 관람객들에게 깊은 감동을 선사했다.

박인숙 평생교육과장은 "이번 시화전 수상은 학습자들의 노력과 열정이 빚어낸 성과로, 앞으로도 문해교육 활성화를 위해 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





한편, 성인 문해교육은 2021년 정중앙 문해학당을 시작으로, 2024년 교육부의 학력 인정 성인 문해교육 기관으로 지정되며 올해 처음으로 초등학력 인정과정이 신설됐다. 이에 올해 초등학력 인정과정 10명과 정중앙 문해학당 40명의 학생이 입학해 배움의 기회를 놓쳤던 고령층 학습자들이 늦깎이 학업을 이어가고 있다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

