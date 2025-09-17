에코프로, 저소득 주민 3000만원 기탁…"풍성한 추석 보내세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북사회복지공동모금회(회장 전우헌)는 에코프로가 명절을 맞아 지역 내 저소득 주민들이 풍성한 추석을 보내는데 작은 보탬이 되고자 3000만원을 기부했다고 17일 밝혔다.

에코프로는 이차전지 양극재 생산기업으로 2020년도부터 꾸준히 지역사회 사회공헌 활동을 이어오며 매년 명절마다 지역 주민들이 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 생필품과 명절 위문금을 지원하고 있다.

손병일 경북사회복지공동모금회 사무처장과 오재영 에코프로머티리얼즈 팀장(오른쪽)이 후원금 전달후 기념촬영을 하고 있다.

올해 역시 경북사회복지공동모금회와 함께 명절 나눔 전달식을 진행했으며, 행사는 에코프로 포항캠퍼스에서 열렸다.

전달식 현장에는 손병일 경북사회복지공동모금회 사무처장과 오재영 에코프로머티리얼즈 팀장이 참석해 지역 주민들에게 따뜻한 마음을 전했다.

에코프로 관계자는 "어려운 이웃들이 명절만큼은 풍성하게 보냈으면 좋겠다"며 "앞으로도 에코프로는 지역 내 어려운 이웃들이 많이 도울 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.





손병일 사무처장은 "힘든 경제상황에도 불구하고 지역 내 어려운 이웃에게 나눔을 실천한 에코프로 임직원분들에게 감사드린다"라며 "전해주신 소중한 성금은 지역 내 이웃들이 명절을 잘 보낼 수 있도록 신속히 전달하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

