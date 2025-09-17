켄텍·한전KDN·i-DEA, 탄소중립 ESG 플랫폼 공동 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국에너지공과대학교와 한전KDN, 디지털ESG얼라이언스가 글로벌 환경규제 대응·탄소중립을 위한 ESG 디지털 플랫폼 공동 구축에 나선다. 한국에너지공과대학교 제공

한국에너지공과대학교(KENTECH)는 한전KDN, 디지털ESG얼라이언스(international Digital ESG Alliance i-DEA)와 글로벌 환경규제 대응·탄소중립을 위한 ESG 디지털 플랫폼 공동 구축에 나선다고 17일 밝혔다.

세 기관은 이날 본교 대회의실에서 글로벌 환경규제 대응과 탄소중립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이들은 산업계에서 활용 가능한 통합 ESG 디지털 플랫폼을 개발한다. 켄텍의 연구 역량과 한전KDN의 전력 ICT기술, 디지털ESG얼라이언스의 ESG 경영 진단 경험을 융합해 기업들이 ESG 경영과 탄소배출을 실시간으로 모니터링하고 효율적으로 관리할 수 있는 체계를 구축할 계획이다.

협약에 따라 세 기관은 ▲국가사업 및 연구과제 공동 발굴·기획·추진 ▲KDN 클라우드 기반 기업 탄소관리 솔루션 서비스 ▲DX(Digital Transformation, 디지털전환)-AX(AI Transformation, 인공지능전환 )-GX(Green Transformation, 녹색전환) 연구 실증을 위한 켄텍 내 협력 허브 구축 ▲데이터 스페이스 기반 산업 데이터망 구축 협력 등 다양한 분야에서 협력을 강화한다.

박진호 총장직무대행은 "이번 협약을 통해 디지털과 AI를 활용한 ESG·탄소중립 역량을 강화하고, 산업 현장에서 체감할 수 있는 연구 성과와 전문 인재 양성을 통해 지속가능한 에너지 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.





한편, 세 기관은 내년까지 공동 ESG 플랫폼 1단계 시범 구축을 목표로 하고 있으며, 향후 국내 기업들이 글로벌 시장에서도 활용할 수 있는 확장 모델 개발로 협력을 이어갈 예정이다.





