경기소방, 전국 의용소방대 강의경연대회서 최우수상·우수상 동시 수상

경기도소방재난본부가 16~17일 열린 '제11회 전국 의용소방대 강의경연대회'에서 심폐소생술 부문 최우수상과 생활안전 부문 우수상을 동시에 받았다.
도 소방재난본부는 화성소방서 동탄여성의용소방대 나유진·황명숙 대원이 심폐소생술 부문에서 '당신의 10분이 생명을 살립니다'를 주제로 최우수상을, 양평소방서 강상의용소방대 김명희 대원이 '그 순간, 당신은 무엇을 붙잡겠습니까?'를 주제로 생활안전 부문 우수상을 받았다고 밝혔다.
김재병 도 소방재난본부장은 "의용소방대원들이 지역에서 이어온 안전교육의 노력이 전국대회 수상으로 꽃을 피웠다"며 "10분의 교육이 한 생명을 살린다는 마음으로, 앞으로도 취약계층과 주민을 위한 안전지킴이 역할을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
한편 도내 의용소방대원은 1만1285명으로 이 가운데 심폐소생술 강사 7118명과 생활안전 강사 1042명이 학교·복지시설·다중이용시설 등에서 활발한 활동을 펼치고 있다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>