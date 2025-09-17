춘천시, 소양정수장 국제연수 현장으로 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인도 지방정부 공무원 19명 방문…수돗물 관리 우수성 공유

강원도·유엔해비타트 국제연수 과정 현장 견학지 선정

해외 공무원들이 춘천 소양정수장을 찾아 수돗물 관리 현장을 견학, 소양정수장이 국제연수 현장으로 주목받고 있다.

인도 지방정부 공무원 19명이 지난 16일 소양정수장을 방문한 후 기념촬영을 하고 있다. 춘천시 제공

춘천시는 지난 16일 강원특별자치도와 유엔해비타트(UN-Habitat)가 공동 추진하는 '지속가능한 물관리와 위생' 국제 연수 과정에 참여하는 인도 지방정부 공무원 19명이 소양정수장을 방문했다고 밝혔다.

참가자들은 취수, 정수, 공급 등 수돗물 생산 과정을 둘러보며 한국의 수질 관리와 공급 체계를 살펴봤다. 또 시는 연수단과 상수도 운영과 관련된 다양한 의견을 교환하며 상호 이해를 넓혔다.

시는 이번 국제 연수 과정에 춘천 소양정수장이 현장 견학지로 선정된 것을 두고 한국의 수돗물 관리 우수성을 세계에 알리고 춘천의 물관리 경험을 공유하는 뜻깊은 성과라고 평가하고 있다.

시 관계자는 "이번 국제 연수단 방문은 춘천시 상수도 운영 사례를 해외와 나누는 의미 있는 기회가 됐다"며 "앞으로도 국내외 방문객과의 교류를 통해 수돗물 관리 경험을 나누고 시민들이 안심할 수 있는 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





한편 시는 지난 3월부터 소양정수장 견학 프로그램을 재개했다. 이날까지 견학자들은 총 215명이 프로그램에 참가했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

