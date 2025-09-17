日 8월 대미 무역흑자 50%↓…자동차 수출 28%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대미 흑자액 2023년 1월 이후 최소



일본의 8월 대미 무역 흑자액이 절반가량 급감했다.

일본 재무성이 17일 발표한 8월 무역통계(속보치)에서 대미 무역 흑자는 지난해 동기 대비 50.5% 감소한 3240억엔으로 집계됐다. 이는 2023년 1월 이후 가장 작은 규모다.

지난달 대미 수출액은 13.8% 줄어든 1조3855억엔으로 5개월 연속 감소세를 보였다. 대미 수입액은 11.6% 증가한 1조615억엔이었다.

전체 무역수지는 2425억엔 적자였다. 무역 적자는 두 달째 이어졌다. 수출액은 0.1%, 수입액은 5.2% 각각 감소했다.

특히 일본의 주력 수출품인 자동차의 대미 수출액이 3076억엔으로 28.4% 감소했다. 수출 대수도 8만6480대로 9.5% 줄었다. 이 외 건설용·광산용 기계의 대미 수출액도 26.1% 감소했고, 반도체 등 제조 장비 대미 수출액도 38.9% 줄었다.





교도통신은 "일본 업체가 관세 인상 영향을 비교적 덜 받는 저렴한 차종의 수출을 늘리는 경향이 이어지고 있다"며 미국의 일본산 자동차 관세가 기존 27.5%에서 15%로 낮아지면서 자동차 수출이 회복할 수 있을지 주목된다고 전했다.





