철원군, 양성평등대회 성료…여성 권익 증진 '앞장'

강원도 철원군 여성단체협의회(회장 최계숙)은 지난 16일 철원종합문화복지센터에서 '다름을 인정하고, 평등을 실천하고, 희망을 키우는 철원!' 이라는 주제로 '제22회 철원군 양성평등대회'를 개최했다.

철원군 여성단체협의회가 지난 16일 철원종합문화복지센터에서 '제22회 철원군 양성평등대회'를 개최하고 있다. 철원군 제공

이날 행사에는 이현종 철원군수, 김상혁 철원군교육지원청교육장, 황상돈 NH농협은행철원군지부장, 엄기호 강원특별자치도의회의원, 김정수 강원특별자치도의회의원, 원현순 김진태도지사 부인, 최미란 한기호 국회의원 부인, 한미숙 강원특별자치도교육청 교육감 부인, 기관·단체장과 영성단체 회원 등 400여명이 참석하여 양성평등 사회 실현을 위해 서로 협력하고 소통하는 계기와 공유의 시간을 가졌다.

식전행사로 사물놀이팀 터울의 재능기부 공연이 진행되고, 1부 기념행사는 철원군여성단체 소개 및 기수단 입장, 21세기 남녀평등헌장 낭독, 여성발전 유공자 표창 수여와 2부 행사에서는 '당뇨와 암의 음식궁합'이라는 주제로 신동진 한의사의 특별강연이 이어졌다.

또한 철원군여성단체협의회는 작년에 이어 올해에도 철원장학회에 인재육성기금 100만원을 기탁했다.





이현종 철원군수는 제22회 철원군 양성평등대회를 통하여 "양성평등 의식을 높이고 여성 권익을 위해 앞장선 유공자들에게 감사한 마음"이라며 "여성의 사회진출 확대와 권익 증진을 위해 다양한 정책을 발굴해 나가겠다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

