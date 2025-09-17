버스기사 잔액 부족 배려하자…만원과 손편지 주며 내린 승객

잔액 부족 안내에 어린이 요금으로 처리해

손글씨로 적힌 편지에 현금 만원도 들어있어

서울의 한 시내버스 기사가 잔액이 부족한 승객을 배려한 뒤, 승객의 따뜻한 보답을 받은 사연이 알려졌다. 지난 16일 한 온라인 커뮤니티에는 '승객이 준 귀한 선물'이라는 제목의 글이 게시됐다. 해당 글을 보면, 서울에서 160번 시내버스를 운전하는 강모 씨는 최근 마포 경찰서에서 중년의 여성 승객을 태웠다. 해당 승객이 카드를 대자 "잔액이 부족합니다"라는 안내가 나왔고 승객은 만 원권을 내려 했지만, 해당 버스는 현금 사용이 불가능한 버스였다.

잔액이 부족한 승객을 태운 버스기사가 승객에게 받은 선물. 온라인 커뮤니티

승객의 카드 잔액이 700원인 것을 확인한 강 씨는 "이번에는 어린이 요금(550원)으로 처리하겠다"며 배려했다. 이후 이 승객은 하차하며 강 씨에게 여러 번 접힌 작은 종이를 주고 내렸다. 종점에 도착해서야 확인한 종이의 정체는 손글씨로 적힌 편지였고 현금 만원도 들어있었다.

자신을 '삼양동 가는 사람'이라 적은 승객은 편지에 "마포에서 저는 휴대전화를 잃어버리고 10분도 안 되어 경찰서 분실물 센터에서 찾았습니다. 어떤 분께서 고맙게도 센터에 가져다주셨습니다. 또 버스비 카드가 모자라는데 아이 요금으로 결제해 주신 배려도 잘 받았습니다"며 감사의 마음을 표현했다. 그러면서 "마포경찰서 민원실에는 돼지저금통 기부하는 곳이 없더라고요. 오늘 두 곳에서 이런 친절함을 받았으니 저도 뭔가 해야겠습니다. 기사님, 친구분과 시원한 음료라도 꼭 하세요. 감사드립니다"고 덧붙였다.





강 씨는 "회사 관리자분께 말씀드리니 승객이 고맙다고 주신 선물이니 기사님 쓰시라며 허락도 받았다. 편지 내용을 보니 다른 시민 덕분에 잃어버린 휴대전화를 빨리 찾으셔서 안도했는데 제 차 타시면서 카드 잔액이 없어 당황했는데 빠르게 해결할 수 있어 기분이 무척 뿌듯하셨나 보다. 저도 더 뿌듯했다. 아무쪼록 퇴근 시간이라 힘들어 녹초가 될 뻔했는데 귀한 선물 덕분에 힘이 더 솟아났다"고 했다. 해당 사연을 접한 누리꾼은 "상대가 당황하지 않게 보여준 작은 배려가 결국 큰 감동으로 돌아왔다", "만 원의 행복이 이런 거구나", "맨날 불쾌한 뉴스만 보는데, 이런 사연 보면 그래도 세상이 살만하다고 느껴진다" 등의 반응을 보였다.





