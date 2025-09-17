뚜껑돌만 3m…진주서 ‘최대 가야 고분’ 발견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원당고분군 발굴 성과 공개

가야와 백제 교류 흔적 드러나

원당 고분군 발굴현장

AD

경남 진주시 일반성면 원당 고분군에서 동부권 최대 규모의 가야 봉토분이 확인됐다. 경남도와 국가유산청, 진주시는 17일 현장 설명회를 열고 발굴 성과를 발표했다.

조사 결과 고분은 직경 13.4~15.2m, 높이 1.2~4.2m로, 지금까지 진주 동부권에서 발견된 가야 봉토분 가운데 가장 컸다. 특히 길이 290㎝, 너비 208㎝, 두께 30㎝에 이르는 뚜껑돌(개석)은 현재까지 조사된 가야 고분군 가운데 최대 규모라는 평가다.

출토된 유물도 눈길을 끈다. 고배와 기대 등 토기류를 비롯해 관고리, 금동제 허리띠 장식이 함께 나왔다. 전문가들은 허리띠 장식이 백제 사비 시대의 양식을 지녀 가야와 백제 간 교류를 뒷받침한다고 보고 있다.





AD

경남도는 "원당 고분군은 단순한 지역 거점이 아니라 남해안과 남강 유역을 잇는 내륙 교통로의 요충지"라며 "6세기 중엽 가야가 신라·백제를 포함한 동아시아 여러 세력과 활발히 교류했음을 보여주는 학술적 성과"라고 설명했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>