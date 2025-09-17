백경현 시장 "경로당 안전하고 편안한 공간으로 만들겠다"

구리시, 경기도 최초 129개 경로당에
비상 호출 벨 설치 완료
경기 구리시(시장 백경현)는 어르신 섬김 행정의 일환으로 경기도 최초로 관내 129개 경로당에 비상 호출 벨을 전면 설치해 최근 증가하는 위급상황에 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다고 17일 밝혔다.
경로당 비상 호출 벨은 고령 어르신들이 모이는 공간의 특성을 고려한 조치로, 갑작스러운 건강 이상이나 돌발 사고가 발생했을 때 경찰이나 소방이 즉시 현장에 출동할 수 있도록 연결되는 시스템이다. 이를 통해 예상치 못한 사고에 신속하게 대응하고, 어르신 안전에 대한 사회적 요구에도 부응할 것으로 기대된다.
백경현 구리시장은 "경로당은 누구나 출입할 수 있고 고령 어르신들이 모이는 곳인 만큼 치안에 취약하다"며 "비상 호출 벨 설치로 경로당이 더욱 안전하고 편안한 공간이 되길 바라며, 구리시는 고령친화도시에 걸맞은 정책을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
구리시는 이번 비상 호출 벨 설치를 통해 어르신들의 삶의 질 향상과 지역사회 복지 증진에도 크게 이바지할 것으로 기대한다.
